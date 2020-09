El supremacismo blanc arriba a Espanya: dos detinguts per incitar al terrorisme racista

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut dos homes a la Pobla de Cérvoles (Lleida) i en Campello (Alacant) per presumpta incitació a l'odi contra estrangers i enaltiment del terrorisme racista, amb missatges enaltint l'assassinat racista de 51 persones a Christchurch (Nova Zelanda) el 2019.









Les detencions van tenir lloc el passat 11 de setembre, en un dispositiu dels dos cossos de seguretat, han informat aquest dimarts els Mossos d'Esquadra en un comunicat, en què precisen que es tracta de primera la investigació policial a nivell de l'Estat espanyol vinculada al supremacia blanca.





Les dues persones, defensores el pensament racista vinculat a la supremacia blanca, que defensa la superioritat de la raça blanca per sobre de la resta, gestionaven diversos perfils en llocs web i en diferents canals de missatgeria instantània.





Amb aquests perfils es dedicaven a difondre missatges de contingut racista contra altres col·lectius per raó de la seva raça, origen, creences, manifestacions polítiques, sexe i orientació sexual.





Els Mossos asseguren que també publicaven missatges on s'enalteix a terroristes com l'autor de l'assassinat racista de 51 persones a Christchurch (Nova Zelanda) el 15 de març de 2019, Brenton Tarrant, i s'incitava a cometre nous atacs similars contra persones d'altres races .





COMUNITATS BLANQUES AÏLLADES





Els detinguts defensaven, en els seus missatges i en documents que havien publicat, la creació de comunitats blanques aïllades i autosuficients en entorns rurals que havien de proveir d'armes i preparar-se per al que anomenaven la guerra racial, precisen els Mossos.





La policia afegeix que "segons deien i defensaven, preparar-se per aquest conflicte era l'única manera en què la raça blanca podria sobreviure a l'arribada d'altres col·lectius d'estrangers que, sempre segons les seves manifestacions, actualment es produeix en els països occidentals".





El agents afirmen que amb l'objectiu de crear una d'aquestes comunitats, els dos detinguts van viure durant uns mesos en dues cases aïllades a la localitat de la Pobla de Cérvoles.





Amb aquestes dades, les forces de seguretat investiguen també la intenció d'aquestes dues persones d'aconseguir armes.





La investigació va començar a mitjans de 2019, quan es va localitzar a Internet un document, publicat per un dels ara detinguts, a manera d'ideari i guia programàtica que tenia molts elements en comú amb altres escrits fets per terroristes vinculats al supremacia blanca i posteriorment es van identificar les dues persones vivint junts en una zona aïllada.





Durant aquests mesos, la investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció 4 de Lleida, ha permès conèixer amb detall l'activitat delictiva dels dos detinguts a la xarxa i controlar la suposada comunitat aïllada i armada que pretenien crear.





La investigació ha permès corroborar que els arrestats mantenen el seu ideari supremacista basat en tres aspectes, el primer seria el seu fort nacionalisme blanc emparat en una base científica que posiciona els blancs per sobre de la resta de races humanes.





El segon és, segons els Mossos, la seva postura antisistema, "consideren que l'actual classe política governant vol perjudicar els blancs i per això afavoreix la immigració clandestina nord africana cap a Europa i de tot tipus de races".





JUSTIFICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA





El tercer aspecte rellevant per a la policia seria "la justificació de l'ús de la violència, així com l'enaltiment d'accions terroristes produïdes envers immigrants o col·lectius no blancs.





Les detencions es van precipitar el passat dia 11 de setembre ja que un dels investigats presumptament pretenia subministrar substàncies químiques per inhibir la voluntat a una dona amb l'objectiu de mantenir relacions sexuals.





Els dos joves han quedat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació d'anar a signar al jutjat de manera quinzenal i amb la retirada del passaport d'un d'ells ja que disposa de doble nacionalitat espanyola i americana.