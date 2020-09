L'OMS adverteix que el tabac és responsable del 20% de les morts per malalties coronàries

Cada any, 1,9 milions de persones moren de malalties cardíaques induïdes pel tabac o, segons un nou informe publicat aquest dimarts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Federació Mundial del Cor i la Universitat de Newcastle (Austràlia) amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el pròxim 29 de setembre.









Això equival a una de cada cinc morts per malalties cardíaques, segons adverteixen els autors de l'informe, que insta tots els consumidors de tabac a deixar de fumar i evitar un atac cardíac. El document subratlla que els fumadors tenen més probabilitats de patir un episodi cardiovascular agut a una edat més primerenca que els no fumadors.





Uns pocs cigarrets al dia, fumar ocasionalment o exposar-se al fum de segona mà augmenten el risc de malalties cardíaques. Però si els consumidors de tabac prenen mesures immediates i deixen de fumar, el seu risc de malalties cardíaques disminuirà en un 50 per cent després d'un any de no fumar, segons les dades plasmats en aquest informe.





"Donat el nivell actual de proves sobre el tabac i la salut cardiovascular i els beneficis per a la salut de deixar de fumar, no oferir serveis de cessació als pacients amb malalties cardíaques podria considerar negligència o mala praxi clínica. Les societats de cardiologia haurien capacitar als seus membres per deixar de fumar, així com promoure i fins i tot impulsar les activitats de promoció del control del tabac ", explica el president del Grup d'Experts en tabac de la Federació Mundial del Cor, Eduardo Bianco.





L'informe també mostra que el tabac sense fum és responsable d'unes 200.000 morts anuals per malalties coronàries. Els cigarrets electrònics també eleven la pressió arterial, la qual cosa augmenta el risc de malalties cardiovasculars.





A més, la hipertensió arterial i les malalties cardíaques augmenten el risc de patir greus malalties de COVID-19. Una recent enquesta de l'OMS va revelar que entre les persones que morien de COVID-19 a Itàlia, el 67 per cent tenia hipertensió arterial; ia Espanya, el 43 per cent de les persones que desenvolupaven COVID-19 vivien amb malalties cardíaques.





"Els governs tenen la responsabilitat de protegir la salut del seu poble i ajudar a revertir l'epidèmia de tabac. Al fer que les nostres comunitats estiguin lliures de fum es redueix el nombre d'ingressos hospitalaris relacionats amb el tabac, el que és més important que mai en el context de l'actual pandèmia ", ha comentat al respecte el cap de la Unitat de No Tabac de l'OMS, Vinayak Prasad.