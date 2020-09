Illa anuncia que la quarantena es reduirà a 10 dies en alguns casos

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que, previsiblement, la Comissió de Salut Pública va acordar rebaixar la quarantena de 14 a 10 dies per als contactes estrets d'un cas confirmat de la Covid-19, sense que sigui necessari que tinguin una PCR negativa.









Illa s'ha pronunciat així en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, després que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, hagi anunciat que Catalunya reduirà a partir de la setmana que ve de 14 a 10 dies la quarantena de contactes estrets per coronavirus.





En l'actualitat, segons ha recordat el ministre de Sanitat, els protocols estableixen que les persones positives per PCR les quarantenes es poden reduir de 14 a 10 dies, si en els últims tres dies la persona no presenti símptomes. Pel que fa als contactes estrets, que no han donat positiu en una PCR, aquests poden reduir la quarantena a 10 dies si en el desè dia hi ha una PCR és negativa.





Davant d'aquest escenari, la Comissió de Salut Pública ha acordat que en el cas dels contactes estrets es redueixin les quarantenes a 10 dies sense necessitat de tenir una PCR negativa. "La informació que tinc és que hi ha un acord ampli, sinó unànime, en aquesta decisió i el més probable és que s'adopti", ha postil·lat.