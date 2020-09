Vint-i-nou municipis demanen al Govern central diàleg per rebre ajudes urgents

Els alcaldes de 29 municipis, convocats pel de Lleida, Miquel Pueyo (ERC) i el de Reus, Carles Pellicer (JxCat), han demanat aquest dimarts a Govern obrir el diàleg perquè rebre ajudes urgents per afrontar les repercussions econòmiques del Covid- 19.













Els alcaldes demanen que el nou decret llei de Govern per donar suport als consistoris incorpori un sistema d'ajudes amb un fons de 5.000 milions d'euros i 1.000 milions més per al finançament del transport municipal, ha informat l'Ajuntament de Lleida en un comunicat.





Sobre l'esborrany de el nou decret, Pueyo ha afirmat: "No ens agrada perquè no parla dels 1.000 milions d'euros de fons de transport ni dels 5.000 que haurien de repartir-se els ajuntaments, atenent a la seva població, amb independència que tinguin romanent o no tinguin ".





"No es tracta de castigar els ciutadans, els ajuntaments que no tinguin romanent, es tracta d'afrontar una situació excepcional que han patit per igual tots els ciutadans i tots els ajuntaments", ha sostingut.





MANIFEST

Els 29 municipis han signat un manifest que recull la petició que s'ampliï el termini de les inversions financerament sostenibles, i s'elimini la llei de despesa i el concepte de dèficit i estabilitat a el menys per a 2020 i 2021.





També demana que els ajuntaments puguin disposar lliurement dels romanents acumulats durant els últims anys per destinar-los als projectes o polítiques que determini cada municipi.





D'altra banda, els alcaldes demanen que la nova legislació garanteixi que els ens locals puguin participar com a beneficiaris dels fons europeus, quant es concretin les condicions de el Fons de Recuperació de la Unió Europea (UE).





Hi han participat en la trobada representants dels ajuntaments d'Algesires, Alacant, Almeria, Badajoz, Badalona, Cadis, Còrdova, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Màlaga, Marbella, Múrcia, Oviedo, Palència, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Creu de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Terol, València i Saragossa.