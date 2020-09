Per primera vegada, el Rei no assistirà al lliurament de despatxos a jutges a Barcelona

El Rei Felip VI no presidirà per primera vegada l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges, que tindrà lloc aquest divendres a Barcelona, com ja és tradicional. Fonts del Poder Judicial apunten que Casa Reial ha comunicat aquest mateix dimarts a el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) la seva decisió de no assistir, malgrat ser convidat amb normalitat com tot els anys.









Per segon any consecutiu, aquest acte organitzat per l'òrgan de govern dels jutges pateix canvis en el seu normal celebració ja que amb motiu del 40 aniversari de la Constitució el lliurament de despatxos es va traslladar a Madrid, si bé el monarca sí que el va presidir.