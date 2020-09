Colau persisteix en enfonsar el sector de l'automòbil i carregar-se els pàrquings de Barcelona

Una setmana després que diverses entitats demanessin a Colau canvis en el seu pla de mobilitat, l'alcaldessa ha decidit impulsar un nou pla amb el qual podria enfonsar a el sector de l'automòbil i els pàrquings a Barcelona.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar el dimarts el nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024, que fixa com a objectiu que el 81% dels desplaçaments a la ciutat es facin a peu, en transport públic o en bicicleta i es redueixi un 25% l'ús del vehicle privat per impulsar una mobilitat sostenible.









La proposta del govern municipal es va presentar a la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat a la qual també ha assistit el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz; la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón; i associacions i entitats vinculades a la mobilitat de la ciutat.





Es tracta d'una proposta inicial que es debatrà amb el conjunt d'entitats que integren el pacte i la resta de partits del consistori per aconseguir el màxim consens abans d'aprovar-lo inicialment. Pel que sembla, de moment el PSC també està d'acord amb la proposta.





El consistori aposta per arribar a un repartiment modal on el 35% dels desplaçaments es facin a peu, el 41% en transport públic i el 5% en bicicleta, mentre que el 18% restant es faria en transport privat.





És per això que pretén incrementar 1 129,44% dels desplaçaments en bici, un 15,70% en transport públic, un 7,51% a peu, i reduir els viatges en vehicle privat 1 25,64% amb 500.000 desplaçaments menys.





El pla, que abasta 60 línies d'actuació, es revisarà l'any que ve per avaluar la situació de la mobilitat de la ciutat i considerar si s'han d'ajustar les mesures.





ACTUACIONS DESTACADES

Per aconseguir l'objectiu del PMU, l'Ajuntament preveu actuacions com la construcció de 32 quilòmetres més de carrers per a vianants, 70 nous quilòmetres de carrils bus o incrementar en un 40% la xarxa de carrils bici, va explicar Alarcón.





També projecta implementar una velocitat de 30 km/h a tota la ciutat excepte en les grans vies de connectivitat, consolidar la Zona de Baixes Emissions (ZBE), eliminar els pals elèctrics dels carrers, regular les mercaderies, el 90% de l'aparcament de superfície i invertir en la mobilitat vertical dels barris de muntanya amb escales mecàniques i ascensors.





D'altra banda, el consistori vol ampliar i fer més atractiva la xarxa de transport públic i reclama a la Generalitat i al l'Estat l'execució d'infraestructures de mobilitat pendents com Rodalies, la línia 9 de Metro, carrils bus-vao o la unió del Tramvia .





COLAU CRIDA A GENERALITAT I ESTAT

Colau va apuntar que, tot i viure un moment complex provocat per la Covid-19, la crisi climàtica continua, pel que va demanar a la Generalitat i a l'Estat intensificar la col·laboració per aconseguir una solució en clau metropolitana i "aprofitar els fons europeus "per destinar-los a aquest àmbit.





"Si la Generalitat i el Govern de l'Estat col·laboren, en dos anys hauríem de poder veure un salt qualitatiu en a mobilitat de la nostra àrea metropolitana", va assenyalar.





Va recalcar que la mobilitat sostenible és una oportunitat per donar resposta a la reactivació econòmica i generar llocs de treball, i va lamentar la "falsa dicotomia" que considera que hi ha entre la mobilitat sostenible i el desenvolupament econòmic.





"FER MÉS I MILLOR"

Sanz va defensar que totes les actuacions d'urbanisme tàctic que s'han fet arran de la situació provocada pel Covid-19 per dotar de més espai al vianant tenen sentit i va recordar que s'han de consolidar: "Cal fer més i millor" .





A més, la segona tinent d'alcalde considera que l'objectiu que s'ha marcat el consistori amb aquesta proposta és molt ambiciós i situaria a Barcelona el nivell de moltes ciutats europees.

Les entitats i associacions que integren el Pacte van agrair al consistori el Pla de Mobilitat Urbana, van compartir la seva disposició per treballar conjuntament i van reclamar "progressos significatius" i compatibilitzar el transport públic i privat.