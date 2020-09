El caos en l'administració provoca un retard de diversos mesos en el pagament a milers de pensionistes

Les pensions de jubilació, viduïtat, orfandat i maternitat s'han vist seriosament afectades pel caos que s'ha generat a l'administració per la crisi de l'Covid-19. Les persones que han hagut d'accedir per primera vegada a aquest tipus de prestacions han vist com les tramitacions de les seves sol·licituds s'han retardat i s'han generat retards de fins a quatre mesos en el cobrament de diners.













Segons alguns càlculs, aquest retard podria haver afectat uns 100.000 nous pensionistes, segons publica El Confidencial Digital. Aquesta xifra suposa que al voltant de l'55% dels nous jubilats no han percebut ni un euro de la jubilació que els correspon.





A la Seguretat Social atribueixen aquests retards a l'acumulació de treball provocat per la nova situació. La gestió de nous assumptes, com el de l'Ingrés Mínim Vital, ha provocat que s'hagin produït retards en totes les tramitacions, sense que des del Govern s'hagin posat reforços per accelerar els processos. Si a tot això s'uneixen les baixes per malaltia o les absències de les persones que s'han anat de vacances es produeix el que des del propi organisme han anomenat com la 'tempesta perfecta'. I encara que el mes de juliol el Ministeri va aprovar la contractació de mil persones com a reforç, la seva entrada efectiva s'ha retardat pels problemes que ha posat el Ministeri d'Hisenda.





Des del propi Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que dirigeix José Luis Escrivà s'ha hagut de reconèixer que els funcionaris s'han vist desbordats per la ingent quantitat d'expedients que s'estan tramitant en els últims mesos.





D'altra banda, cal tenir en compte que ha causa de les conseqüències de la pandèmia s'ha produït una important caiguda en el nombre de noves altes en el sistema. Entre els mesos de març i juliol, en l'INSS es van tramitar un 14,4% menys de pensions que en el mateix període de l'any anterior. I en aquest mateix període de temps, més de 200.000 pensionistes van causar baixa en el sistema.





Malgrat això, la despesa en pensions contributives a l'agost va pujar a 9.904.000 d'euros, dels quals una mica més de 7.000 van ser destinats a el pagament de les pensions de jubilació.