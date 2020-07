El Govern central té previst retallar les jubilacions anticipades per a fer front a la crisi

El Govern està planejant aplicar una forta retallada a les jubilacions anticipades per poder mantenir a flotació els comptes de la Seguretat Social i aconseguir que els empleats es jubilin a l'edat que els correspon legalment i no abans, segons informa El Economista.









Els treballadors actualment a Espanya es jubilen, de mitjana, als 64,4 anys, i el Govern s'ha proposat retardar la mitjana ja que, amb cada any bestiar, es pot arribar a reduir un 25% el dèficit de la Seguretat Social. Amb aquests diners, l'Estat ingressaria 4.500 milions d'euros més, de manera que es rebaixaria el dèficit anual de la SS en 18.000 milions d'euros.





La mitjana d'edat de jubilació denota que una gran majoria dels treballadors que abandonen el mercat laboral ho acaben fent prematurament. Més d'un 66% es jubilen en els últims cinc anys.





LA SOLUCIÓ: ENDURIR EL COEFICIENT REDUCTOR

Els ciutadans que decideixin jubilar prematurament acaben cobrant la pensió durant més anys que els que ho fan a l'edat que els correspon. Per això, el Govern es planteja endurir els coeficients reductors perquè ajustin la pensió a la baixa.





Actualment, si un treballador es jubila prematurament de el mercat laboral ha d'acreditar al menys 35 anys de cotitzacions i que l'import resultant de la pensió no sigui inferior a la pensió mínima, que per llei li correspon al treballador quan compleix l'edat requerida per jubilar. Segons informa El Economista, el Govern persegueix reformar aquest àmbit, augmentant el temps necessari de cotització o endurint qualsevol dels requisits.