Campo anuncia que els indults del 'procés' començaran a tramitar-se la setmana que ve

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha anunciat aquest dimecres durant la sessió de control a Govern al Congrés que els indults per als condemnats en el judici del 'Procés' començaran a tramitar-se la setmana que ve.





"Quant a aquest Ministeri es refereix (...), també està tramitant els indults. Per cert, aquests que a vostè li preocupen, perquè els toca, començaran a tramitar-se la setmana que ve", ha dit Campo en resposta a preguntes de la diputada d'ERC Laura Borràs sobre "la deriva" de la justícia espanyola.









L'última petició d'indult per als condemnats del 'Procés' es va presentar el passat mes d'agost a favor de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, sumant-se a les ja presentades per als dotze líders independentistes condemnats per sedició.





El tràmit de sol·licitud dels indults per particulars es pot dur a terme pels penats, els seus parents o qualsevol altra persona en nom seu. Les sol·licituds s'han de sotmetre a informe del tribunal sentenciador, en aquest cas la Sala Penal del Tribunal Suprem, havent de ser escoltat prèviament el Ministeri Fiscal.





La concessió, en cas de produir-se, competeix a Rei, a proposta del ministre de Justícia i prèvia deliberació del Consell de Ministres, i s'ha d'acordar mitjançant mitjançant Reial Decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.