L'ús d'energies renovables va evitar a Renfe Mercaderies emetre 1 milió de tones de CO2 a l'atmosfera

Renfe Mercaderies va transportar el 2019 17 milions de tones de càrrega, el que va suposar un estalvi de costos externs de 350 milions d'euros. Les dades representen un increment de l'estalvi de 92 milions, un 37,5%, respecte als 258 milions d'estalvi que va generar el transport de mercaderies per ferrocarril que Renfe va realitzar en 2018, any en què l'Operadora pública va moure 18,4 milions de tones de càrrega.

L'increment de l'estalvi en 2019 es correspon amb el de l'augment de l'ocupació de l'electricitat d'origen renovable certificat i emissió de carboni nul·la, el 100% del total d'energia elèctrica que Renfe Mercaderies va consumir. Pel que fa a el consum total d'energia, la dada significa que un 76,1% el total dels trànsits realitzats per Renfe Mercaderies en 2019, els efectuats amb locomotores elèctriques, el consum energètic va ser de electricitat d'origen renovable certificat d'emissió de carboni nul·la. En 2018 el consum d'aquest tipus d'energia va ser de el 39% del total.





Pel que fa a les emissions de carboni, el consum d'aquest tipus d'energia d'origen renovable va suposar el 2019 la generació de 8,51 grams per TKM, un 53% menys que l'any anterior, quan les emissions aconseguien 18,11 grams de CO2 per tkm.





D'altra banda, l'activitat de Renfe Mercaderies va evitar el 2019 l'emissió a l'atmosfera d'1 milió de tones de CO2, així com el consum de 500.000 Teq de petroli, circumstàncies que s'haguessin produït si el transport s'hagués realitzat per modes alternatius a l' ferrocarril.





Així, Renfe Mercaderies genera una petjada de carboni entre 5 i 10 vegades menor respecte a altres operadors de transport terrestre que són dependents del petroli i que generen el 18,7% del total d'emissions de el sector de transport a Espanya.





Als avantatges ambientals que suposa el transport de mercaderies per ferrocarril, se sumen altres (menor accidentalitat, mínima contaminació local urbana, reducció de congestió urbana) que incideixen en els estalvis per externalitats.





El transport per ferrocarril, tant en relació amb el transport de mercaderies com de viatgers, porta aparellats estalvis per costos externs, per "externalitats". Aquest concepte es refereix a la monetització de les conseqüències que el transport genera: emissió de gasos contaminants a l'atmosfera, consum energètic, sinistralitat, contaminació acústica i menor congestió de trànsit.





Les dades incideixen que el ferrocarril és el mode transport de mercaderies que menys emissions contaminants genera. La Comissió Europea ve reconeixent, des que el 2011 va editar el seu últim Llibre Blanc del Transport, que la transferència modal cap al ferrocarril, cap al transport intermodal, és imprescindible per desacoblar el creixement dels tràfics de mercaderies del creixement de les seves emissions de carboni. Aquesta consideració significa que com més creixi la quota de Renfe Mercaderies en el mercat del Transport, per transferència des d'altres maneres, més disminuirà l'impacte ambiental i energètic del conjunt de el sector.