Associacions de jutges exigeixen explicacions per l'absència del Rei en el lliurament de despatxos a la nova promoció

Les associacions de jutges demanen explicacions tant a Govern com al Consell General de Poder Judicial (CGPJ) per l'absència del Rei Felip VI en el lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges que se celebra aquest divendres a Barcelona a la seu de l'Escola Judicial.





MÉS INFORMACIÓ Per primera vegada, el Rei no assistirà al lliurament de despatxos a jutges a Barcelona





Així, l'Associació Professional de la Magistratura (APM) demanda en un comunicat que l'executiu de Pedro Sánchez doni explicacions sobre els veritables motius pels quals el rei finalment no assistirà aquest divendres a l'Escola Judicial, ja que segons diversos mitjans de comunicació han apuntat que el Govern ha "aconsellat" la seva absència per "raons de seguretat".





L'associació majoritària de jutges veu "molt preocupant" que el Govern "declari la seva incapacitat per garantir la seguretat del cap de l'Estat en un acte institucional" i més encara si aquestes raons de seguretat pretenen "disfressar motius obertament contraris a la Constitució".





Per això, demanen que es "adopti les mesures necessàries per vetllar pel normal desenvolupament de l'acte i per la seguretat i integritat física de tots els assistents i, en particular, dels companys que integren la nova promoció de jutges".





"ABSÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA"





Per la seva banda, des jutgesses i jutges per la Democraci a (JJpD) assenyalen que tot i que hi ha hagut "absència de transparència" en la decisió que Felip VI no viatge a Barcelona per assistir a l'acte, consideren que a hores d'ara no és convenient encoratjar polèmiques, i posen el focus en que l'important de l'acte són els nous dijous que inicien la seva carrera.





"L'alegria i il·lusió dels companys per exercir la seva funció per a la qual han dedicat tants anys d'esforç superarà en molt l'absència del rei", ha explicat el seu portaveu Ascensió Martín, que ha afegit que és important que es celebri a Barcelona "amb total normalitat" ja que és on hi ha l'Escola Judicial.





Tot i això, ha explicat que potser una explicació sobre l'absència del cap de l'Estat "seria prudent" en nom d'una major transparència però ha incidit que el país s'enfronta a problemes més importants, de manera que es queda amb el positiu, i és que en aquesta ocasió se celebri a Barcelona, cosa que no va poder ser l'any passat.





L'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), també creu que algú ha de donar una explicació "més clara" sobre l'absència de monarca, a causa de que la presència del cap de l'Estat o algú en la seva representació és necessària en aquest tipus d'acte institucional i sobretot per "respecte" als nous integrants de la Carrera judicial.





Segons ha explicat el portaveu d'aquesta associació, Jorge Fernández Vaquero, que el rei no presideixi el lliurament de despatxos és una "mala notícia" perquè no es podrà "simbolitzar o posar de manifest" que els nous jutges són "investits per un poder públic ". "Els jutges administrem justícia perquè ens l'atorga el poder públic", ha indicat i lamentat que el poder judicial "permanentment veu gestos que a la fi degraden el paper constitucional que té".





L'ABSÈNCIA DEL REI ÉS "GREU"





Més crític ha estat el Fòrum Judicial Independent (FJI) qui ha qualificat de greu l'absència de Rei Felip VI en el lliurament de despatxos de la 62 Promoció de l'Escola Judicial i ha exigit al Consell General de Poder Judicial (CGPJ) que doni explicacions sobre els fets.





"Se'ns fa difícil, si no impossible, assumir, per tant, que no sigui SM El Rei qui, en la seva condició de Cap de l'Estat i màxim representant de la mateixa, presideixi un acte de tanta importància per als nous jutges que, seguint el mandat constitucional, s'administraran justícia en nom seu ", ressalten en un comunicat.





Per això, demanen explicacions a l'òrgan dels jutges com a organitzador de l'acte ja que consideren que el s nous jutges, que aniran tots destinats a Catalunya, han de saber "per què l'Estat, la Constitució i ordenament jurídic van a jurar o prometre complir i fer complir, els dóna l'esquena en un moment com aquest ".





Així mateix, apunten que en aquests moments de "evident i notòria dificultat" els que estan cridats a servir a l'Estat des de les seves diferents destins "haurien de sentir l'alè i suport, tant institucional com dels seus companys i els seus conciutadans", ja que la seva tasca "és essencial en el nostre sistema constitucional ".





Aquestes reaccions arriben després que es conegués aquest dimarts que el Rei no assistirà per primera vegada a aquesta entrega de despatxos, una cosa que és tradicional. Fonts del Poder Judicial apuntaven que Casa Reial havia comunicat al CGPJ la seva decisió de no assistir, malgrat ser convidat amb normalitat com tots els anys.