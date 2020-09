Brussel·les renuncia al repartiment obligatori de refugiats i aposta per reforçar la frontera i les expulsions

La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres una proposta per reformar la política d'asil i migració que aparca la idea de quotes obligatòries per repartir i acollir refugiats, però planteja un sistema voluntari amb diversos nivells de solidaritat amb els països amb més pressió migratòria i aposta per reforçar la frontera exterior de la Unió Europea i agilitar les expulsions dels migrants que no obtinguin l'estatus de refugiat.









Les grans diferències entre els estats membres sobre com gestionar l'arribada de refugiats a la Unió Europea continua enfrontant les capitals, per la qual cosa Brusselles ha mantingut durant més d'un any diversos contactes bilaterals per mirar de superar les tensions entre els que reclamen un mecanisme de quotes obligatòries per acollir, com Espanya, i els que rebutgen aquesta possibilitat, com Hongria, Polònia o Àustria.





El resultat és una proposta que defensa la necessitat d'establir una política "solidària" però que reforci la frontera exterior --amb més pes per a la guàrdia de fronteres Frontex--, que impulsi la cooperació amb països tercers i millori els procediments europeus per agilitar les expulsions dels immigrants que no obtinguin l'estatus de refugiat.





Amb tot, la reforma que defensarà la Comissió en les negociacions amb els Vint-i-set apella a una solidaritat "sense excepcions" entre els estats membres, motiu pel qual ofereix un mecanisme de base voluntària que permetrà triar als països diverses "contribucions flexibles".





D'aquesta manera, quan un país s'enfronti a una pressió migratòria que no pot suportar s'espera que els seus socis s'ofereixin a reallotjar part dels demandants d'asil, però també podran optar per altres formes de suport com "assumir la responsabilitat d'expulsió" dels deportats, cosa que Brusselles defineix com "deportacions patrocinades".





Malgrat que la cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va assegurar fa una setmana que la proposta serviria per "abolir" el Reglament de Dublín, pel qual tota la responsabilitat de la tramitació i acolliment de l'immigrant recau sobre el país d'entrada, aquest principi finalment es manté en el projecte que defensa Brussel·les.





"Cap estat membre viu la migració de la mateixa manera i afronten reptes diferents i únics que s'han de reconèixer, entendre i afrontar", ha considerat el vicepresident comunitari responsable de Migració, Margaritis Schinas, després de defensar que la proposta assoleix l'equilibri entre la "solidaritat" i la "responsabilitat".





D'altra banda, la comissària d'Interior, Ylva Johansson, ha dit que la reforma assegurarà procediments "més clars, justs i ràpids" a la frontera, de manera que les persones que proven d'arribar a la UE "no hauran d'esperar en un limb".





Per fer-ho, ha explicat la socialista sueca, caldrà reforçar la cooperació amb els països tercers des d'on els migrants arriben de manera irregular perquè puguin ser deportats més àgilment, però també per oferir vies legals d'entrada i lluitar amb més fermesa contra les màfies que trafiquen amb persones.