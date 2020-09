Els majors desaires que Pedro Sánchez li ha fet a Felipe VI en només dos anys de presidència

La relació entre el president de Govern, Pedro Sánchez, i la Casa Reial no sembla tan fluïda com en ocasions s'intenta fer veure. La realitat és que el president de el Govern ha fet, des que va accedir a la presidència, una sèrie de menyspreus que han posat en evidència una situació que q les bones relacions que aparenten mantenen actualment Moncloa i Zarzuela.









Des l'absència de el president de Govern a la recepció del cos diplomàtic al Palau Reial fins a posar Sánchez per davant de Rei a les invitacions per a l'homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus, la llista és llarga. Una informació publicada por Voz Pópuli repassa els casos més notables.





La primera va ser quan Pedro Sánchez tot just feia dos mesos com a President de Govern quan es va fer l'habitual audiència del Rei al Palau de Marivent a l'inici de les vacances. El president va arribar gairebé una hora tard tot i que la cita estava fixada des de mesos enrere.





Més tard, Moncloa va imposar a Felipe VI un viatge a Cuba a mitjans de novembre de 2019. La decisió es va prendre estant el Govern en funcions i amb prou feines uns dies després de les eleccions, situació que va ser incomprensible a la Casa Reial i va generar un gran malestar. A això es va sumar que el viatge estava motivat per la commemoració del 500 aniversari de la fundació de l'Havana, un esdeveniment bàsicament cultural, malgrat el que se li va donar el rang de visita d'Estat.





Curiosament, el Rei va saber el pacte entre Sánchez i Iglesias per formar Govern en ple vol a Cuba, cosa que tampoc va caure gens bé en el cercle de Rei, que considerava que per la importància de fet hauria d'haver estat informat abans de marxar a un viatge que, a més, s'havia imposat sense una clara finalitat.





Un altre desvergonyiment va ser el que des de Moncloa es va intentar convèncer el Rei perquè assistís a la presa de possessió del president argentí Alberto Fernández abans d'iniciar la ronda de consultes amb els partits polítics de cara a la investidura de Sánchez. En Zarzuela es va interpretar com un gest de complicitat a Podem en plena negociació d'investidura, per la qual cosa va acabar imposant el calendari de consultes prèvies a la investidura i va frustrar el viatge.





La celebració de la Pasqua Militar va quedar encaixonada al mig de la investidura de Pedro Sánchez, un fet sense precedents en el període democràtic i que va causar malestar a la Zarzuela ja que Sánchez estava al mig d'un procés d'investidura i després d'haver perdut la primera votació a la Cambra baixa.





SILENCI DAVANT BILDU

Tampoc es va entendre a la casa Reial el fet que el president de Govern deixés sense resposta els durs atacs de la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua contra la monarquia durant el debat d'investidura, una actitud que va resultar incomprensible a la Zarzuela.





Un dels menyspreus més sonats va ser el fet que, per primera vegada en democràcia, el president de Govern no va acudir a Zarzuela a presentar al Rei la llista dels ministres del seu gabinet i es limités a donar-la a conèixer a Felip VI per mitjà de una trucada telefònica.





També va sorprendre a la Casa Reial que Pedro Sánchez jurés el seu càrrec com a president sobre l'article 99 de la Constitució en lloc de sobre el 62 i va passar a prometre el seu càrrec sobre l'article "De la Corona" a fer-ho sobre "De el Govern i de la Administració ". Va resultar curiós perquè Sánchez havia proposat anteriorment la renovació d'aquest article per a adaptar-lo a la realitat parlamentària.





L'absència del Rei en la celebració del 50è aniversari del Foro de Davos va xocar a tot Europa, ja que va ser l'única monarquia europea absent de l'acte. Si van estar el príncep Carles d'Anglaterra, els reis de Països Baixos o de Bèlgica. Aquest fet no va passar desapercebut a la resta dels països assistents al Foro i va causar cert malestar a la Zarzuela.





Un dels moments que pitjor ha assegut a la Casa Real va ser l'absència de el president de Govern en la recepció oficial a el cos diplomàtic que es va celebrar a inicis de febrer al Palau Reial. A més, Sánchez va anunciar a última hora aquesta absència. Curiosament, aquella setmana Moncloa no havia enviat l'agenda del president de Govern als mitjans.





relegat

Tampoc va agradar que Moncloa relegués al Rei a un segon pla en les invitacions per a l'homenatge d'Estat que es va celebrar el 16 de juliol al Palau Reial en honor a les víctimes de la covid-19. El nom de Felip VI no va aparèixer fins a la meitat de el text de la invitació, que estava encapçalada pel mateix Sánchez. La fórmula utilitzada va ser una novetat en el protocol espanyol per la seva inèdita fórmula: "El president de Govern transmet el seu desig de compartir amb [nom del convidat] l'acte d'homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus i de reconeixement a la societat que presidirà Sa Majestat el Rei i que tindrà lloc el proper 16 de juliol de 2020 a les 9:00 hores a la Plaça de l'Armeria del Palau Reial de Madrid".





De la mateixa manera va caure malament a Zarzuela que Pedro Sánchez proposés un canvi constitucional per limitar la inviolabilitat del Rei en ple escàndol per les informacions que afectava Joan Carles I. Un canvi que pot tenir efectes retroactius i pot causar més d'un mal de cap en la família reial.