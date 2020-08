Pedro Sánchez i Felip VI es reuneixen a Marivent després de la marxa de Joan Carles I

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha arribat ja a al Palau de Marivent, a Palma, per despatxar amb el Rei Felip VI, la seva primera trobada oficial després de conèixer la decisió de Joan Carles I d'abandonar Espanya.









Sánchez ha arribat cap a les 12.22 hores en cotxe oficial i ha estat rebut pel Rei. Després de posar per als mitjans de comunicació, tots dos han passat a l'interior de l'edifici.





Es preveu que quan finalitzi la trobada, Sánchez comparegui davant els periodistes acreditats a Marivent.





Aquesta reunió es produeix quan segueix sense conèixer-se el parador actual del monarca emèrit i estant encara latent el malestar Unides Podem per les converses entre Zarzuela i Moncloa per gestionar aquest assumpte.





Posteriorment, Sánchez mantindrà una trobada amb la presidenta de la Generalitat, Francina Armengol, al Consolat de Mar.





SORTIDA DE JOAN CARLES I





El despatx entre el cap de l'Estat i el president de Govern és una tradició cada estiu a Palma, tot i que aquest any la reunió cobra una especial rellevància per la decisió que Joan Carles I va comunicar la setmana passada de traslladar la seva residència fora d'Espanya.





L'anterior cap de l'Estat va traslladar dilluns passat una carta al seu fill, el rei Felip VI, en la qual li comunicava la seva determinació d'anar-se'n del Palau de la Zarzuela i anar-se'n a viure fora d'Espanya per les informacions que el relacionaven amb presumptes donacions de l'Aràbia Saudita no declarades a Hisenda.





Això va provocar les especulacions al voltant d'una possible negociació el Govern amb la Casa Reial per forçar la sortida del rei emèrit. El mateix president Sánchez va defugir aquest assumpte en una compareixença de premsa l'endemà de conèixer-se la notícia, i es va limitar a assegurar que les seves despatxos amb el Rei són "privats".





En aquesta roda de premsa posterior a Consell de Ministres, l'última del curs polític, Sánchez va evitar en diverses ocasions pronunciar-se sobre aquestes presumptes negociacions amb Sarsuela, encara que abans de conèixer-se la decisió del monarca, el cap de l'Executiu animava a la Casa Reial a prendre una decisió davant l'increment d'informacions que apuntaven presumptament contra Joan Carles I.





ON ÉS EL REI EMÈRIT?





Un altre dels assumptes que giren al voltant de la marxa del rei emèrit és el seu parador actual. A l'endemà de comunicar la seva sortida del Palau de la Zarzuela, mitjans portuguesos situaven a Joan Carles al país veí, més concretament a Estoril. Dies després, alguns mitjans espanyols assenyalaven que el monarca podria estar a la República Dominicana, on té un amic empresari i que li estaria facilitant la seva estada al país llatinoamericà.





No obstant això, les últimes informacions col·loquen a Joan Carles I a Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs, on va ser fotografiat dilluns passat, quan va comunicar al seu fill la seva decisió. La instantània, publicada per Nius Diari, mostra al monarca descendint d'un avió després d'aterrar en un aeroport de la ciutat asiàtica.





Això sí, ni la Casa Reial ni el Govern han confirmat encara el parador actual de l'anterior cap de l'Estat, la seguretat fa a l'Estat, tal com va reconèixer aquest mateix dilluns el ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska.





Sobre aquest assumpte, també es va referir Sánchez en l'última roda de premsa abans de tancar el curs polític. Preguntat per la seguretat del monarca en la seva nova estada, el cap de l'Executiu tornava a evitar aquesta qüestió i es remetia al respecte per la decisió que ha pres la Casa Reial.





DEFENSA DE LA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA DAVANT PODEM





Aquesta polèmica decisió de Joan Carles I també ha provocat un debat en el si de Govern al voltant de la forma d'organització de l'Estat. El soci governamental de Sánchez, Unides Podem, ha carregat contra aquesta determinació del rei emèrit i ha posat en qüestió la institució monàrquica. "Queda molt tocada", defensava la número dos de Unides Podem i ministra d'Igualtat, Irene Montero.





No obstant això, el cap de l'Executiu ha volgut llançar un missatge de defensa a la monarquia parlamentària durant la seva compareixença i considerava "vigent" el pacte constitucional. "El que es jutja no són institucions, es jutja persones", ha subratllat Sánchez enfront de les declaracions de membres de Unides Podem, que carregaven contra la monarquia en el seu conjunt i no només contra Joan Carles I.





Les notables diferències entre els dos socis de Govern es van incrementar quan Unides Podem suggerir que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, expliqués al Congrés la decisió de Joan Carles I. Posteriorment, el diputat de la formació 'estatge' Enrique Santiago va dir que era la Casa Reial, més que l'Executiu, el qual havia d'explicar aquesta marxa a les Corts.





Dijous passat, Sánchez va enviar una carta a la militància del PSOE en què reivindicava la monarquia parlamentària, si bé defensava que, davant les informacions sobre presumptes conductes irregulars del rei Joan Carles I, "tot responsable públic ha de retre comptes de la seva conducta sense excepcions ".





VACANCES SENSE JOAN CARLES





El Rei Felip VI es va traslladar aquest cap de setmana amb la seva família a Mallorca, on la Família Reial acostuma a passar les seves vacances. Aquest any compta amb l'absència de Joan Carles I després de la seva marxa fora d'Espanya, mentre que sí que està la mare de l'actual cap de l'Estat, la Reina Sofia.





El monarca està mantenint una intensa agenda institucional a l'arxipèlag balear, que va començar aquest dilluns rebent la presidenta de Balears, Francina Armengol, a l'alcalde de Palma, José Hila -de manera telemàtica ja que està aïllat-, la presidenta de Consell, Catalina Cladera, i al president de Parlament, Vicenç Thomas.





El cap de l'Estat ha volgut reservar aquest dimecres a les 12.30 hores el tradicional despatx amb Sánchez al Palau de Marivent. El president de Govern viatjarà des de les Illes Canàries, on està passant les vacances a Lanzarote.