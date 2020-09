Podem crida a les seves bases a un rebel·lió contra la Monarquia

Podem ha enviat un correu electrònic als seus simpatitzants en què els insta a dur a terme una rebel·lió contra la Monarquia. Els dirigents de el partit morat consideren que és el moment adequat per aprofitar la crisi institucional que està patint la Casa Reial per iniciar un procés que desemboqui en la instauració de la república.









Segons una informació publicada per esdiario, el correu es va enviar després de conèixer-se que Felip VI no anava a presidir el lliurament de despatxos a la nova promoció de jutges per decisió de la Moncloa.





En el correu, els dirigents de el partit morat consideren que ha arribat el moment d'actuar des del carrer ja que al Congrés no hi ha una majoria disposada a proposar aquest canvi de sistema. "És el moment de treballar en aliança amb altres sectors del nostre país per construir un moviment popular ampli que es plantegi seriosament l'objectiu de transformar l'actual model d'Estat i transitar cap a una nova república plurinacional i solidària", diu textualment l'escrit.





I s'afegeix; "Des Podem, treballarem per a això amb totes les forces, entenent l'objectiu de caminar cap a aquest horitzó republicà com un dels nostres objectius polítics fonamentals. Alguns diran que això no toca, que no és prioritari, però porten més de quaranta anys dient-ho , i avançar en democràcia sempre és prioritari ".





En el text es propugna la instauració d'una república com la solució als mals que travessa el país: "És el projecte que pot significar un escenari de resolució de la crisi territorial, un projecte de país amb una organització en una direcció més federal, construïda sobre la fraternitat, la protecció de la diversitat i la plurinacionalitat d'Espanya ".