Omella demana que els governs treballin pel bé de tots i tinguin en compte els més necessitats

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha reclamat aquest dijous, a la festivitat la Mercè, que els governs "treballin pel bé de tots i no d'uns pocs" i tinguin en compte especialment als més pobres i necessitats.













Durant la seva homilia en la missa per la copatrona de Barcelona, Omella els ha instat que "rebutgin tota ideologia excloent" i promoguin la justícia, la pau, la llibertat i la convivència pacífica i fraterna.





"Que el dimoni de la divisió i de la crítica, que camina rondant per tot arreu, del recel i de la sospita, no faci efecte en nosaltres", ha afegit el també president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).





Quant a la pandèmia del coronavirus i als seus efectes, ha dit que els posen en mans de la Mare de Déu: "Ja ho van fer els nostres avantpassats davant la pandèmia de la febre groga".





BARCELONA, "ALLUNYADA" DEL MISSATGE CRISTIÀ

Ha dit que vol avivar en tots el desig de ser testimonis de la presència de Déu: "Mai ha estat fàcil; tampoc ho és avui en aquesta bella ciutat i al seu entorn que, de vegades, viu allunyada del bell missatge de pau, amor , fraternitat, salvació i vida eterna que ens ofereix Jesucrist ".





"Ens entristeix el desinterès que molts mostren cap allò relacionat amb Déu i amb Jesucrist", i ha demanat perdó en nom dels creients per si en alguna ocasió aquesta falta d'interès ha estat causada per no ser bon testimoni o per la falta de coherència .





També ha afirmat que l'entristeix veure patir "molts homes i dones que viuen desorientats, mig perduts, que no saben cap a on anar, quin camí agafar per trobar un sentit a la vida".





I ha demanat a la Verge de la Mercè que protegeixi "a tots els sacerdots que dediquen les seves vides a servir generosament a les comunitats cristianes", així com als religiosos i els altres membres de la Vida Consagrada.





MISSA AMB RESTRICCIONS

La missa ha començat a les 10.30 a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona, i unes 150 persones s'han quedat a les portes de l'església sense poder entrar per les restriccions d'aforament.





Al recinte s'han respectat les mesures sanitàries de prevenció de contagis de coronavirus, com distància social, mascareta i gel hidroalcohòlic.





AUTORITATS

Entre les autoritats al temple han estat els regidors de PSC Jaume Collboni, Montserrat Ballarín, Albert Batlle, Joan Ramon Riera i Rosa Alarcón; el d'ERC Ernest Maragall; el de JxCat Jordi Martí, el de Cs Paco Serra, els del PP Josep Bou i Óscar Ramírez; i els de BCN Canvi Albert Guivernau, Joan Subirats i Jordi Daura.





Per part de BComú no han acudit regidors, però sí que ho ha fet el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali, de l'entorn dels comuns.





De la Generalitat, han estat presents la subdirectora general d'Afers Religiosos, Isabel Escandell, i el sotsdirector de l'Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta, Lluís Espinosa; i també ha assistit l'inspector general de l'Exèrcit, Fernando Aznar Lladre de Guevara.





Al costat de Omella han participat com concelebrants els bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Vadell, així com el bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Agustí Cortés; el bisbe de Terrassa (Barcelona), Josep Àngel Saiz, i el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau.