Podem vol imposar una reforma de la llei que faciliti la tornada de Carles Puigdemont

La tornada a Espanya dels líders independentistes fugits sense que hagin de retre comptes davant la justícia. Això és el que pretén Pablo Iglesias amb la reforma del delicte de sedició en el Codi Penal.





Per a això, Podem està negociant amb el seu soci de Govern, el PSOE, a què li ha presentat un esborrany dels canvis que hauria de contenir el nou redactat dels articles que tracten sobre el delicte de sedició en el Codi Penal.





La base de la proposta, elaborada per un equip de el partit morat que encapçala el diputat Jaume Asens, està destinada a intentar tancar el conflicte amb els independentistes i reprendre el diàleg entre els governs de Madrid i Barcelona. I entre les seves propostes també es troba la de la concessió de l'indult als presos independentistes, que va fer pública fa uns dies en ministre de Justícia, al Congrés i que Asens ja coneixia per endavant.





Jaume Asens, portaveu de Unides Podem al Congrés, és l'enllaç entre Podem i els partits independentistes, amb els líders té bones relacions. Cal no oblidar que el mateix Asens ha reconegut que va ajudar a sortir d'Espanya a l'exconseller Antoni Comín.





El pla elaborat per Asens pretén que es tracti a el mateix temps la reforma de el Codi Penal per delictes de sedició i rebel·lió i l'espinós assumpte de l'indult. Amb això pretén que es faciliti el retorn a Espanya de tots els líders independentistes fugits, des Carles Puigdemont a Anna Gabriel, passant per Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Marta Rovira.





Encara que fonts del PSOE asseguren que la influència que pot tenir Podem en aquest assumpte és reduïda, la veritat és que la proposta dels de Pablo Iglesias és molt ambiciosa. Entre altres coses, pretén que la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió quedi diluïda amb la introducció d'altres canvis que poden afectar, per exemple, als piquets de vaga. Un canvi que ajudaria a que altres sectors s'unissin a la reforma de la legislació.





La proposta de Podem pels delictes que afecten els líders independentistes inclou la reducció de les penes, un canvi que podria tenir efectes retroactius i afavorir la sortida dels presos. A més, des del partit morat defensen la seva postura adduint que en aquest aspecte el Codi Penal espanyol està desfasat respecte a la resta dels països europeus, de manera que és urgent modernitzar-lo.





Des Podem valoren el fet que el president de Govern, Pedro Sánchez, sempre s'ha mostrat partidari del diàleg amb la Generalitat i de relaxar les relacions que tant s'han tensat en els darrers anys.