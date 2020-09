Govern i agents socials no aconsegueixen tancar l'acord per prorrogar els ERTO

Govern, sindicats i empresaris no han aconseguit un acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà de el 30 de setembre tot i que s'esperava que aconseguissin tancar-lo per la seva aprovació en un Consell de Ministres extraordinari.





Tot i això, tant fonts de Govern com dels sindicats han assegurat que s'han aconseguit "importants avenços" i que l'Executiu remetrà als agents socials un nou document per continuar negociant "en els pròxims dies".





Així, fonts d'UGT han subratllat que s'han produït "avenços substancials en tots els aspectes, però insuficients" pel que fa als sectors on focalitzar els ERTE i en el disseny de les exempcions de quotes. "Hem plantejat fórmules per poder ampliar la protecció a més empreses i treballadors, com hostaleria i comerç, i esperem que d'aquí a dimarts puguem aconseguir l'acord", han afegit les mateixes fonts.





Des de CCOO, la seva secretària d'Acció Sindical, Mari Cruz Vicente, ha valorat de manera "molt positiva" la reunió d'avui, amb propostes que espera que quedin recollides en el nou document que s'ha compromès a enviar el Govern.





En la seva opinió, la renovació dels anomenats 'ERTO de rebrot' és una de les propostes més noves en aquest procés de negociació, amb elements "molt positius per als treballadors però també exoneracions per a les empreses que van a permetre una vegada més que la figura dels ERTO sigui l'eina per mantenir l'ocupació. Esperem arribar a un acord un cop més. Demanem tranquil·litat als treballadors però també a les empreses i posar en valor el diàleg social com una eina clau per aconseguir i millorar els drets dels treballadors ", ha declarat Vicent.





A falta de menys d'una setmana perquè la regulació actual dels ERTO associats a la Covid finalitzi la seva vigència, la negociació segueix "encallada" en la definició dels sectors on focalitzar els ERTE i en les exoneracions de quotes empresarials.





En aquest sentit, fonts empresarials han indicat que mentre no es doni cabuda en els ERTO a totes les empreses i treballadors no hi haurà acord amb el Govern.





De fet, el president d'ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, ha recordat en el seu compte de twitter que a Alemanya s'han prorrogat els ERTO fins al 31 de desembre de 2021 per a tots els sectors i amb una exoneració de el 100%.





"Aquí jugant a la gasiveria i deixant a la cuneta molts treballadors i empreses. No es pot ser partícip en aquests moments de conduir a Espanya cap al precipici econòmic i laboral", ha advertit en aquesta xarxa social.





MILLORES EN PROTECCIÓ SOCIAL

No obstant això, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha avançat que sí s'havien aconseguit tancar amb els agents socials alguns temes relacionats amb la protecció social associada als ERTO.





Díaz ha anunciat que s'elevarà el 'comptador a zero' de 180 a 196 dies i s'aplicarà durant tot 2021; es mantindrà la prestació dels treballadors en ERTO al 70% de la base reguladora encara que transcorrin sis mesos (abans baixava a el 50% als sis mesos de percepció), i s'introduiria una prestació per a treballadors fixos-discontinus per la mala temporada turística .





La ministra ha insistit que el Govern vol protegir totes les empreses que ho necessitin, no només de el sector turístic, sinó també les que depenen d'ell o estan vinculades a aquesta activitat d'alguna manera.





No obstant, ha reconegut que aquesta és una tasca complexa, que anava a dificultar la negociació, com així està sent. No obstant això, Díaz s'ha mostrat optimista i ha posat èmfasi que el Govern "es deixarà la pell" per aconseguir tancar un acord.





Per la seva banda, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, deixava clar aquest mateix matí que "no hi pot haver cafè per a tothom", ja que totes les empreses no s'han vist afectades per la pandèmia amb la mateixa intensitat .