Els treballadors de la Sagrada Família convoquen una vaga indefinida

La Secció Sindical de SUT a l'empresa MagmaCultura ha convocat o na vaga indefinida a la Sagrada Família a partir d'aquest dissabte 26 de setembre els dissabtes i diumenges, que és l'horari d'obertura actual de el temple, ha informat en un comunicat.









La plantilla afirma que treballen en unes condicions per sota del conveni del Lleure i de l'Estatut dels Treballadors "pel que fa a abusos en les jornades laborals amb modificacions constants" i lamenten falta de compensació dels dies festius treballats i problemes i impagaments constants en les nòmines.





"La gota que ha fet vessar el got ha estat que al reobrir el centre de treball s'ha desafectat una part molt reduïda de la plantilla, generant un augment de la càrrega de treball, la negació del gaudí de les vacances, la no resposta de la empresa davant nòmines i salaris erronis ", assenyalen.





Els treballadors sostenen que están treballant "moltes més hores de les que tenen per contracte" i que això ha afectat la seva prestació de l'ERTO perquè només cobren per la jornada que estan donats d'alta i no la real treballada.





A més, reclamen que "es desafecte de l'ERTO vigent a més treballadors", ja que, des de la reobertura de la basílica a el públic i l'estimulació de les entrades per als barcelonins, la Sagrada Família no ha fet més que incrementar l'aforament deixant sol a una desena de treballadors per torn quan abans eren una trentena, expliquen.





Posen com a exemple l'últim cap de setmana (18 i 20 de setembre), en què "sis treballadors havien d'informar, guiar, conduir a 1.000 visitants per hora".





El Comitè de Vaga ha sol·licitat una reunió a la Junta Constructora de la Sagrada Família ia MagmaCultura i lamenten que "no han respost a la convocatòria, sinó que han intentat bloquejar la vaga, negant-se a rebre informació i vulnerant el dret de la mateixa", el que ha impedit que s'obri una negociació.