L'Institut Oncològic de Barcelona, de l'Hospital Quirónsalud, entre els quatre millors centres oncològics internacionals del món

L'Institut Oncològic de Barcelona (IOB) de l'Hospital Quirónsalud, ha estat inclòs entre els millors centres oncològics internacionals de el món en els International Medical Travel Journal (IMTJ) Awards 2020, que reconeixen i premien els èxits en el turisme mèdic i de salut en tot el món.









En aquest sentit, ha estat guardonat com un dels millors centres oncològics internacionals juntament amb el Clemenceau Medical Center a Líban (Centre afiliat al Johns Hopkins International), el Ewha Womans University Medical Center a Corea de Sud, i el Gleneagles Hospital, a Singapur .





El jurat, un panell independent d'experts internacionals en el sector del turisme mèdic, i presidit per l'editor cap de IMTJ, Keith Pollard, ha seleccionat al IOB entre els 4 millors centres oncològics internacionals de el món, pel tipus de pacients tractats, la qualitat i la gamma de serveis, i la satisfacció del pacient.





La notòria distinció de turisme mèdic posa en relleu la tasca i esforç d'aquest centre privat, que en els últims anys ha incrementat considerablement el nombre de pacients internacionals tractats. A la llista de països d'origen amb el major nombre de pacients tractats en el IOB estan Rússia, Emirats Àrabs Units, Kuwait i el Regne Unit entre d'altres.





En la valoració de la candidatura s'ha tingut en compte, a més, que el IOB de Quirónsalud brinda atenció oncològica d'avantguarda i maneja casos d'alta complexitat. A més, gestiona, com altres reconeguts hospitals internacionals de el grup, un programa específic per a visitants internacionals a través de el Departament Internacional, que ofereix una atenció integral i personalitzada a aquests pacients abans, durant i després de la seva arribada a el centre, d'una manera totalment adaptada a les seves necessitats culturals.





A més, els metges del IOB són pioners en el disseny i desenvolupament d'assajos clínics. A la pràctica, això significa que alguns dels últims avenços tecnològics, científics i terapèutics han sorgit de les mans dels oncòlegs del IOB.





En aquest sentit, el reconeixement es rep com a fruit de la tasca dels seus fundadors el Dr. Josep Baselga i el Dr. Josep Tabernero, actual Director Mèdic de l'Institut, que van prendre com a referència models reeixits de països com els Estats Units i que l'han convertit , al seu torn, en un centre de referència a nivell internacional.





El Dr. Tabernero subratlla "ens enorgulleix rebre aquest reconeixement perquè posa en relleu la important tasca que duem a terme dia a dia perquè els pacients se sentin completament acompanyats en totes les facetes de la malaltia i demostra el total compromís del IOB en benefici de la satisfacció i experiència dels pacients, proporcionant diàriament el millor nivell d'atenció possible, el que només s'aconsegueix amb la màxima qualitat, la més alta seguretat i l'excel·lència".





En l'anterior edició d'aquests guardons Quirónsalud també va resultar premiat gràcies a l'

Centre Mèdic Teknon de Barcelona, elegit "qualitat i la gamma de serveis, i la satisfacció del pacient". No en va, aquest centre ha tractat en els últims anys a més de 9.500 pacients internacionals de 139 països diferents.