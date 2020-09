Els presos de presons catalanes poden tornar a gaudir dels vis-a-vis amb fills i familiars

Els centres penitenciaris catalans han reprès aquesta setmana les comunicacions directes dels interns amb els seus familiars i fills, un primer pas per restablir de manera progressiva les comunicacions especials, que són les visites de familiars amb un màxim de quatre persones, les reunions de convivències amb la parella i fills de fins a 10 anys, i les trobades íntims amb les parelles sentimentals.













Segons un comunicat aquest divendres de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, es permetran les trobades familiars un cop al mes, amb restriccions de temps i nombre de visitants, amb un protocol d'obertura amb el que avaluaran l'impacte d'aquest primer pas, per protegir la salut dels interns i professionals.





MANTENIR EL VINCLE

Les mesures tenen l'objectiu de mantenir l'equilibri entre la protecció de salut davant la crisi del Covid-19 i la preservació dels drets de les persones internes.





La Generalitat ha tingut en compte la protecció dels drets dels infants a mantenir el contacte amb els seus pares, i per crear i generar vincles afectius, els vis-a-vis amb nens menors de 10 anys tenen lloc en sales adaptades, amb espais i jocs .





ADAPTACIÓ DAVANT LA PANDÈMIA

Des de l'inici de la pandèmia, el contacte directe entre persones internes i els seus familiars o parelles ha estat possible durant poc més d'un mes, entre el 13 de juny i el 21 de juliol, quan el risc de transmissió de virus va arribar als índexs més baixos al carrer.





Al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, les comunicacions familiars només es van poder mantenir durant tres setmanes, a causa de les mesures de confinament al Segrià (Lleida) per l'augment de contagis.





Un intern puc arribar a rebre de dos a cinc visites de la família al mes en condicions normals, en funció de la seva situació i de si té fills menors de 20 anys, i els centres penitenciaris reben prop de 3.200 visites al mes.





MASCARETA OBLIGATÒRIA

Per accedir als centres, els visitants porten mascareta obligatòria, passen un control de temperatura, tenen higiene de mans i emplenen un formulari on deixen el seu telèfon de contacte per si s'hagués d'activar un estudi de casos.





Els menors de 6 anys no han de portar mascareta obligatòria però cal que els adults signin una declaració responsable conforme no han tingut símptomes en els últims dies ni han estat en contacte amb cap positiu.





S'han previst mesures de seguretat en les cites perquè mantinguin la distància de seguretat amb altres nuclis de convivència, en els espais d'espera per accedir a la comunicació i les visites tindran una durada inferior a l'habitual per garantir la ventilació després de cada comunicació .





En aquest primer pas per aixecar les restriccions sobre les comunicacions especials, les persones internes tenen la possibilitat de fer una comunicació mensual amb un familiar adult i els seus fills menors d'edat o amb dos familiars adults.





Trucades de vídeo I MÉS TELÈFON

Els interns poden veure les seves famílies a través del vidre del locutori i per trucada de vídeo, ja que Justícia manté actiu el servei de videoconferència amb familiars habilitat durant el confinament.





Els centres penitenciaris disposen de 230 telèfons mòbils per fer aquestes comunicacions, i s'han duplicat el nombre de trucades, en lloc de 10 trucades de 8 minuts, 20 trucades de la mateixa durada.





BALANÇ

Un total de 168 interns han donat positiu per coronavirus des de l'inici de la pandèmia i 155 estan amb l'alta; la resta: 6 estan ingressats a la Unitat hospitalària Covid-19 de Brians 2; 4, en el seu domicili en aplicació de l'article 86.4; 2, a la infermeria de Mas d'Enric, i un, a la infermeria de Brians 1.





Estan confirmats 201 casos positius de coronavirus entre els funcionaris i 181 ja estan donats d'alta.