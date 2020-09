L'Audiència de Palma rebutja concedir el tercer grau a Urdangarín

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha rebutjat concedir el tercer grau penitenciari a Iñaki Urdangarín, condemnat a cinc anys i 10 mesos de presó pel cas Noos.









L'Audiència ha tingut en compte els arguments presentats per la fiscalia perquè es rebutgés el pas a al tercer grau del condemnat. D'una banda, s'ha estimat el recurs d'apel·lació presentat en el seu dia contra una interlocutòria del Jutjat de Vigilància Penitenciària de Valladolid, deixant en suspens l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, el que retorna a Urdangarín al segon grau. Igualment ha estimat el recurs de la Fiscalia contra un altre acte similar del mes de setembre i deixa sense efecte el pas a al tercer grau.





Entre els arguments que exposa l'Audiència de les Balears per no aprovar el seu pas al tercer grau es troben que el delicte que va cometre va produir una gran alarma social, que va exigir un elevat grau de planificació, que encara li queda més de la meitat de la condemna pendent .





A més, creu que el fet que ja estigui gaudint d'alguns permisos ordinaris de sortida li permeten mantenir el contacte amb la família, de manera que concedir-li la semillibertat no és adequat en aquests moments. I considera que "no es desprèn de la conducta global de l'intern una evolució prou favorable, de moment, que permeti inferir una capacitat per a portar en endavant un règim de vida en semillibertat".





L'advocat d'Iñaki Urdangarin en el cas Nóos, Mario Pascual Vives, va defensar que l'Audiència de Palma rebutgés el recurs de la Fiscalia i concedís el tercer grau penitenciari al seu client, com ja tenen l'expresident balear Jaume Matas i el seu exsoci Diego Torres. Després de conèixer la decisió de l'Audiència, Pascual ha lamentat que "altres persones en igualtat de circumstàncies i de tracte ho tenen des de fa mesos. És difícil d'entendre i fins i tot d'acceptar".





Urdangarín es troba complint la pena a la presó de Brieva, en un mòdul en el qual es troba absolutament sol.