Campo assegura que no reconeix la seva veu en la frase "s'han passat tres muntanyes" al final del lliurament de despatxos

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, no reconeix la seva veu en la frase "s'han passat tres muntanyes" que ha estat captada a micròfon obert tot just acabar l'acte de lliurament de despatxos als jutges celebrat aquest divendres a Barcelona, i que diversos mitjans li han atribuït, han assenyalat fonts ministerials.









En aquest acte, el president del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha exterioritzat l'"enorme pesar" que ha suposat per a tota la carrera judicial la no assistència del rei Felip VI.





La frase s'ha pogut escoltar un cop Lesmes ha donat per conclòs l'acte, que ha tingut com a colofó un sonor 'Visca el Rei' que havia estat proposat per a ser corejat "amb tota moderació i també amb tota convicció" pel vocal de CGPJ designat a proposta del PP José Antonio Ballestero.





En aquest moment tots els integrants de la taula presidencial, --en què a més de Camp i Lesmes es trobaven la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, el director de l'Escola Judicial i el secretari general del Consell-- s'estaven aixecant de la taula. I ha estat en un moment en què Camps i Lesmes s'acostaven l'un a l'altre amb la mascareta posada quan s'ha sentit la críptica expressió.





COLOFÓ AMB CRIDA DEL REI

L'acte celebrat a Barcelona, lluny de ser una cosa merament formal i protocol·lari com en altres ocasions, ha tingut aquest any un colofó poc habitual, ja que el mateix rei Felip VI ha telefonat a Lesmes per comunicar-li que li "hagués agradat" acompanyar-lo en el lliurament de despatxos als nous jutges.





Així ho ha comunicat el propi Lesmes als integrants de l'última promoció de la carrera judicial durant una trobada que ha mantingut amb ells a terme de l'acte oficial, segons ha avançat El Espanyol i ha pogut confirmar Europa Press.





Moments abans, durant el seu discurs oficial, Lesmes ha manifestat aquest divendres el seu "enorme pesar" per l'absència de Felip VI, "siguin quines siguin les circumstàncies que l'han motivat", en un acte solemne a què havia acudit tots els anys. Ha subratllat que la mateixa Constitució assenyala que la justícia s'imparteix en nom del rei, "símbol d'unitat i permanència" de l'Estat.





D'aquesta manera, Lesmes donava compliment a l'acord assolit aquest dijous a la Comissió Permanent de l'òrgan que presideix, que va renunciar a fer públic un comunicat institucional sobre el veto al Rei perquè fos el mateix president del Poder Judicial qui evidenciés el malestar a la Cursa Judicial durant el seu discurs oficial.





"El nostre lament no només obeeix a el fet que es trenca amb una tradició de més de 20 anys, sinó també, i sobretot, perquè la presència de Sa Majestat el Rei, del Cap de l'Estat, en la cerimònia de lliurament de despatxos als nous jutges respon a l'especial vincle constitucional de la Corona amb el poder judicial, vinculació que forma part de la nostra tradició històrica des de la Constitució de Cadis de 1812, i que serveix a més per ressaltar la dignitat de la nostra funció ", ha afegit.





També s'ha absentat de l'acte de Barcelona el president de Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, al·legant problemes d'agenda. Sí hi han estat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, que han participat en el lliurament despatxos als nous jutges que han acudit, ja que un grup d'ells s'han absentat també en protesta per el que ha passat en relació amb el cap de l'Estat. Es tracta de la primera ocasió en què Felip VI, que havia confirmat inicialment la seva presència a Barcelona, no acudeix a aquest acte institucional.





Entre les incidències en un acte de caràcter tan formal, al menys 15 dels 62 alumnes de l'Escola Judicial convocats per a la recollida de les seves primeres destinacions com jutges no han acudit a l'acte, nou dels quals haurien avisat de la seva absència abans que es conegués l'absència de monarca, a causa de problemes relacionats amb el covid.