L'absència de Rei 'presideix' el lliurament dels despatxos als nous jutges

El president de Tribunal Suprem (TS) i de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, presideix a Barcelona el lliurament de despatxos a la nova promoció de jutges, a la qual per primera vegada no assistirà el Rei malgrat que va ser convidat com tots els anys.









Fonts del Poder Judicial han explicat que, d'entrada, la Casa Reial va confirmar l'assistència de Felip VI després de la invitació de CGPJ, que més tard va rebre una nova comunicació informant que finalment no anava a acudir.





Lesmes exposarà de manera oficial el malestar que en aquest òrgan i en la carrera judicial en general ha ocasionat l'exclusió del Rei de l'acte.





Així ho va acordar dijous la Comissió Permanent d'aquest òrgan, on, després de discutir sobre la possible redacció d'un comunicat institucional sobre aquest assumpte, s'ha disposat finalment que sigui Lesmes el que exposi la posició durant el seu discurs oficial.





És la primera vegada des que va accedir al tron al juny de 2014 que Felip VI no acudeix al lliurament de despatxos als nous jutges, que se celebra a Barcelona, on té la seva seu l'Escola Judicial.





Per segon any consecutiu, aquest acte organitzat per l'òrgan de govern dels jutges pateix canvis en el seu normal celebració, ja que l'any passat, quan sí va acudir Felip VI, l'acte es va celebrar a Madrid en comptes de Barcelona com és habitual, amb motiu de el 40 aniversari de la Constitució.









62 NOUS JUTGES

L'acte de lliurament de despatxos a la LXIX Promoció de jutges a l'Escola Judicial començarà a les 12, i seran nomenats membres de la carrera judicial 29 homes i 33 dones.





Es preveu que acudeixin el president de Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas; el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo; i la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado.

També està prevista l'assistència dels vocals del CGPJ; de el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i d'altres autoritats judicials.