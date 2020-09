Marc Solsona defensa que el PDeCAT "no necessita ningú més" de cara a unes eleccions

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, ha defensat que de cara a unes eleccions autonòmiques a Catalunya el partit "no necessita ningú més per presentar-se en cas que no hi hagi acord amb JxCat".









"Tenim candidats i actius suficients per poder fer veure que el projecte del PDeCAT és sòlid", ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia.





A l'ésser preguntat si el PDeCAT buscaria un acord amb altres grups de l'espai postconvergent en cas d'eleccions, Solsona ha defensat que el PDeCAT "és fort, és un subjecte propi".





"Després de molt temps el PDeCAT va recuperant la identitat i està en condicions de reivindicar la presència i veu pròpia a tots els nivells i que se li reconegui com a actor polític", ha dit, després de posar en valor que el partit té afiliats i fortalesa per encarar el futur, en les seves paraules.





En resposta a una pregunta sobre les baixes en el PDeCAT per la ruptura amb JxCat, Solsona ha dit: "Hi ha hagut baixes, i baixes importants, però no entrarem en una guerra de xifres. El partit és fort i ha aguantat molt bé".





POSSIBLE INHABILITACIÓ DE TORRA I ELECCIONS





De cara a una eventual inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra, ha advocat per consensuar un candidat a la Presidència amb "totes les forces independentistes o, si no, eleccions".





Segons Solsona, el calendari electoral ho ha de marcar el president de la Generalitat i no el Tribunal Suprem (TS).





D'altra banda, ha titllat de "purga" la remodelació que Torra va fer de Govern a principis de setembre, quan va substituir els consellers d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; a el d'Interior, Miquel Buch, i a la de Cultura, Mariàngela Vilallonga.





Tenint en compte aquesta remodelació --Chacón era l'única consellera del PDeCAT--, Solsona ha alertat que el PDeCat "tindria arguments" per reclamar-li a Torra un canvi de posició, tot i que ha assegurat que de moment no l'hi demanarà.