Els jueus espanyols celebraran demà la festa de Yom Kipur marcada per les restriccions contra el Covid-19

Els jueus espanyols celebraran aquest diumenge 27 de setembre la festa de Yom Kipur, un dia de silenci, introspecció, dejuni i penediment, que aquest any estarà marcat per les restriccions sanitàries per la pandèmia del Covid-19.





Aquesta festa, la més solemne i sagrada del calendari jueu, començarà aquest diumenge amb la sortida de la primera estrella, i es prolongarà fins a l'ocàs de l'endemà.





Yom Kipur suposa la culminació dels 10 dies de reflexió que van començar el 18 de setembre amb l'entrada de l'any nou jueu, el 5781, i els fidels jueus demanen perdó per les ofenses comeses en l'any que acaben d'acabar.





L'oració principal de Yom Kipur és el Kol Nidre, que es recita abans de la posta de sol. És l'oració amb la qual es demana l'anul·lació dels compromisos no complerts. En aquest dia s'acostuma a vestir roba usada, ja que la celebració convida a despullar-se de les coses materials.





Així mateix, els jueus solen passar el dia a la sinagoga. Si bé, aquest any, per les circumstàncies de la pandèmia del Covid-19, no serà possible seguir aquesta tradició, segons informa la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE).





Yom Kipur acabarà el dilluns 28 de setembre a la tarda. El anunciarà el so del shofar, el tradicional banya de moltó que marca la fi del dia i la fi del dejuni.





El primer àpat sol ser particularment alegre i és habitual convidar a la celebració familiar a persones que estan soles o sense recursos. No obstant, la FCJE recorda que aquesta celebració també estarà limitada i marcada pels protocols per evitar el contagi pel Covid-19.