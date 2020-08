Neix l'Associació Amics dels Calls de Catalunya per a fomentar el vincle històric jueu

L'Associació Amics dels Calls de Catalunya ha començat a donar els seus primers passos amb l'objectiu de buscar el vincle històric jueu amb la història de Catalunya.













La presidenta de l'entitat, Carme Vinyes, ha explicat que s'ha fundat aquest mes perquè del e a el 10 d'agost de 1391 va tenir lloc el pogrom jueu i l'assalt a al Call de Barcelona.





L'associació vol ressaltar el vincle jueu dels catalans a través de la història i de el passat dels barris jueus i d'altres àmbits, com el teixit social i industrial.





"No es pot entendre la història catalana sense el judaisme, que forma part de Catalunya des de l'època romana i que es manté latent després de l'expulsió de 1492", ha destacat Vinyes.





"Volem visibilitzar que el judaisme català va ser important en el passat", i ha afegit que part de la comunitat jueva catalana que viu a Barcelona és originària principalment de Sud-amèrica i de el nord d'Àfrica.





ACTIVITATS





Ha explicat que hi ha sis comunitats jueves a la capital catalana i que l'entitat vol fer activitats com visites a barris jueus i treballar perquè es produeixin i venguin a Catalunya productes 'kosher' (etiqueta que indica que respecten els preceptes de la religió jueva) , com vins i olis.





També volen organitzar taules de debat, promoure traduccions de textos litúrgics en català i fer recreacions de festivitats, sense oblidar la part més recreativa, com la cuina de plats típics, entre altres activitats.





Entre setembre i octubre ja tenen programades dues presentacions de llibres, dels escriptors Martí Gironell i Pilar Rahola.





L'entitat també manté contactes amb la comunitat jueva de Mallorca i Eivissa, i treballen per arribar a la comunitat de Praga i poder fer intercanvis amb l'objectiu que coneguin la història del judaisme català i ells el seu llegat.





A més, estan en contacte amb un grup de persones a Guimerà (Lleida) perquè han realitzat "un treball d'investigació històrica i estan intentat que el seu barri jueu es reconegui com històric", ha explicat Vinyes.





L'associació també ha historiadors que els assessoren "per no sortir-se de la línia", i compta amb el suport del rabí Chabad de Barcelona.