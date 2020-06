Ángel Sanz-Briz, homenatge a l'espanyol que va salvar a milers de jueus de les urpes de l'nazisme

El món jueu està de celebració. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la Comunitat Jueva de Madrid, el Centre Sefarad-Israel i Yad Vashem s'han unit per organitzar un homenatge virtual a Àngel Sanz-Briz en el quaranta aniversari de la seva mort.









A més de les entitats esmentades, també han estat presents en l'homenatge seus fills, néts i besnéts; Eva Leitman Bohrer, salvada per Ángel Sanz Briz en la seva infantesa; i el politòleg Jose Antonio Lisbona.





Però, què va fer Angel Sanz-Briz per convertir-se en un heroi per a la comunitat jueva espanyola? A l'estiu de 1944, l'homenatjat va ser nomenat encarregat de negocis de la delegació d'Espanya a Budapest, vivint en primera persona l'inici de les persecucions contra els jueus hongaresos.





L'ambient a Budapest va canviar completament amb l'arribada de l'exèrcit nazi: la convivència entre les diferents comunitats que habitaven en els seus carrers es va convertir en enfrontament, i els que fins llavors van poder caminar amb llibertat pels carrerons de la capital d'Hongria, van començar a ser assenyalats: gitanos, discapacitats, simpatitzants comunistes i, especialment, els jueus.





Per al món nazi, la comunitat jueva era l'inici i la fi de tots els mals de la terra, l'enemic a batre. Però Ángel Sanz-Briz mai va creure en la propaganda de Hitler, i quan les persecucions cap als jueus van arribar a Budapest, va escollir un camí que li faria passar a la història com un dels grans herois de la resistència a l'nazisme: va decidir protegir-los, salvar-los de la barbàrie i oferir-los una via d'escapament. Gràcies a la intervenció de Sanz-Briz, milers de jueus hongaresos van ser salvats d'una mort segura.





En representació d'Espanya, Ángel Sanz-Briz va oferir passaports a jueus d'origen espanyol per després negociar la seva protecció amb les autoritats d'Hongria. En un primer moment, va rebre l'autorització per lliurar la nacionalitat espanyola a 200 jueus, que després es van convertir en 200 famílies, i finalment van ser milers.





Però la contribució de Sanz-Briz no va acabar aquí. També va llogar pisos a la ciutat en nom de la delegació espanyola per poder amagar a jueus. Era l'única forma d'oferir-los un espai segur, on els nazis no poguessin arribar.





Els supervivents Jaume i Enrique Vandor recorden que segueixen vius gràcies als esforços de Sanz-Briz. De petits van poder burlar els nazis gràcies a rebre la protecció de la delegació espanyola a Budapest: des de la tardor de 1944 fins que la ciutat va ser alliberada pels soviètics. Es van amagar en una de les cases llogades per Sanz-Briz i no van sortir fins que van poder tornar a caminar lliurement per la ciutat.





En el moment en què la majoria dels ciutadans van mirar a un altre costat per por, Sanz-Briz va dedicar tots els seus esforços a salvar éssers humans d'un dels règims més cruels de la història recent de la humanitat. Fins i tot a risc de ser descobert i córrer la mateixa sort que milions de jueus durant l'Holocaust. La seva figura engrandeix la naturalesa humana, mostrant que de vegades el sentit de la justícia pesa més que qualsevol altra consideració.