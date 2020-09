Prop de 4.000 empleats d'Iberdrola realitzen més de 60 iniciatives solidàries pel Dia del Voluntariat

Iberdrola ha culminat aquest dissabte una setmana d'actuacions relacionades amb la celebració del 'Dia Internacional del Voluntariat' que aquest any, i malgrat les especials condicions de la COVID-19, ha involucrat a prop de 4.000 empleats de deu països on opera.













Empleats d'Espanya, Estats Units, Mèxic, Brasil, Regne Unit, Irlanda, Grècia, Itàlia, Bèlgica i Portugal, amb el lema 'Junts seguim construint el món que volem', han realitzat més de 60 iniciatives solidàries relacionades amb la cura del medi ambient, la inclusió de col·lectius vulnerables i l'emergència social, ajudant especialment en la volta a l'escola de famílies vulnerables amb la donació de packs d'alimentació i kits escolars.





Aquest any, les restriccions sanitàries de la pandèmia han obligat a adaptar el format de les actuacions, que s'han desenvolupat de forma virtual.





A Espanya, més de 1.900 voluntaris han participat en 20 activitats, des de carreres solidàries, a reforestacions, la creació de refugis per a la protecció d'espècies en risc, observació i registre d'aus, la creació de joguines per a desenvolupament cognitiu i la psicomotricitat de persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans, fins a tallers esportius, activitats d'oci inclusiu, contacontes amb tècnica de lectura fàcil i l'acompanyament per reduir els efectes emocionals del confinament a gent gran i persones dependents.





A la resta de les àrees geogràfiques estratègiques, els empleats han col·laborat en projectes globals i altres locals, centrats en la reforestació d'espais naturals, la sensibilització cap a la cura de l'entorn, el foment de la inclusió i l'ajuda davant l'emergència social, sobretot amb l'alimentació bàsica necessària i l'educació. I, així, han participat en diferents curses solidàries en què amb la suma de quilòmetres aconseguits entre tots s'han donat packs d'alimentació a famílies vulnerables.