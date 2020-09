Treballadors d'Acciona bloquegen l'entrada de Nissan de la Zona Franca per protestar per l'ERO

Treballadors d'Acciona han bloquejat aquest dilluns des de les 5 hores els accessos de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona com a protesta per l'ERO que afecta els 500 treballadors de la seva plantilla, després de la decisió de tancament de les fàbriques de la signatura japonesa a la capital catalana.









En un apunt en Twitter, la secció sindical de CCOO en Acciona Facility Services SA ha assegurat que la protesta busca reclamar els llocs de treball i ha demanat a les administracions "que s'impliquin" i exigeixin responsabilitat a l'empresa.





Els treballadors s'han concentrat amb cartells en què es llegia 'No als acomiadaments. 500 famílies 'i han cridat consignes com' Volem treballar ',' Se'n va a acabar el terrorisme empresarial 'i' Davant els acomiadaments, ni un pas enrere '.













La direcció de Nissan Motor Ibèrica va afirmar dissabte que Acciona, com a empresa subcontractada, va rebutjar la proposta de subscriure un nou contracte fins al 31 de desembre de 2021 --finalitzant així sense acord el període de consultes per l'ERO de Acciona--, per el que es prepararà per internalitzar els seus serveis.





"Lamentant molt la decisió d'Acciona, l'única opció viable per Nissan és preparar-se per la internalització dels serveis que fins el 10 d'agost de 2020 ens venia prestant Acciona", va assegurar Nissan, després del que els treballadors de la subcontracta van avisar que seguirien per la via judicial i amb protestes.