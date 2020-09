Govern central i agents socials es reuneixen de nou per aconseguir un acord sobre els ERTO 'in extremis'

Govern central, sindicats i empresaris es reuniran aquest dilluns, a partir de les 11.00 hores, per intentar tancar un acord que prorrogui els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà del 30 de setembre, i ho faran pràcticament 'in extremis', doncs tot just quedaran tres dies perquè venci el termini de l'actual regulació, han informat fonts de la negociació.









Tot apunta que avui serà el dia definitiu per saber si els ERTO es prorroguen amb acord, ja que el nou text haurà de passar pel Consell de Ministres de dimarts, amb el que ha d'estar tancat per llavors. De no aconseguir l'acord per al 30 de setembre, fonts consultades adverteixen de la "inseguretat jurídica" que això generaria per a empreses i treballadors.





La reunió d'aquest dilluns se celebrarà amb un nou text sobre la taula: el que es va comprometre a enviar el Govern a CCOO, UGT, CEOE i Cepyme després de l'última trobada, que va tenir lloc dijous passat, i en què es van produir avenços , encara que no els suficients per donar l'acord per tancat.





Gairebé 750.000 treballadors que encara romanen en un ERTO estan pendents d'aquesta negociació que, a l'igual que va passar amb la pròrroga anterior, s'ha portat gairebé fins a l'extrem tot i la bona sintonia que van mostrar el Govern i agents socials a principis d'aquest mes, quan es van reunir a Palma de Mallorca per donar inici a la negociació.





La idea del Govern, si no canvia en les pròximes hores, és prorrogar els ERTO fins al 31 de gener, un cop finalitzada la Campanya de Nadal. Tot i que els agents socials i l'Executiu ja tenen resolts alguns punts d'aquesta negociació, en els referits a la protecció social dos temes els separen de l'acord: on focalitzar els ERTO i com han de ser les exoneracions de quotes empresarials a la Seguretat Social.





El Govern, en paraules de ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, entén que, pel que fa als ERTO, "no hi pot haver cafè per a tots" perquè no totes les empreses s'han vist afectades per la pandèmia amb la mateixa intensitat.





La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat, per la seva banda, que els ERTO arribaran a totes les empreses que ho necessitin i que la idea és que es tingui en compte tota la "cadena de valor" per no deixar fora a activitats que estan patint, indirectament, la paralització d'alguns sectors, especialment el turístic.





Als agents socials no els convenç focalitzar els ERTO, amb les seves condicions avantatjoses, en només uns pocs sectors. En aquest sentit, fonts empresarials van indicar que mentre no es doni cabuda en els ERTO a totes les empreses i treballadors no hi haurà acord amb el Govern.





Des dels sindicats s'ha destacat que s'han plantejat al Govern fórmules per poder ampliar la protecció a més empreses i treballadors, com els d'hostaleria i comerç. CCOO i UGT confien en aconseguir l'acord per poder tenir-lo a punt abans de Consell de Ministres de demà.





L'ALTRE ESCULL: les exoneracions DE QUOTES

L'altre obstacle que està dificultant el pacte amb el Govern són les exoneracions a les empreses pels treballadors, ja que l'Executiu vol que aquestes siguin més generoses per als treballadors que surten dels ERTO que per als que segueixen en ells. Per contra, els agents socials creuen que les exempcions només s'haurien d'aplicar per als treballadors que es queden en els ERTO. El contrari, en paraules del secretari general de CCOO, Unai Sordo, és un "despropòsit".





L'última proposta coneguda del Govern en aquest sentit passa per aplicar exoneracions "bastant altes", superiors al 80%, per ERTO de determinats sectors, els més afectats per la pandèmia, així com per a les empreses vinculades als mateixos, sempre que demostrin una important caiguda de la facturació.





Malgrat aquestes dues importants diferències, Govern i agents socials han aconseguit aclarir, amb acord, alguns temes que formaran part de la pròrroga dels ERTO: els referits a la protecció social.





Així, segons ha anunciat la ministra Díaz, s'ha acordat elevar el 'comptador a zero' de 180 a 196 dies i aplicar-lo durant tot 2021; mantenir la prestació dels treballadors en ERTO al 70% de la base reguladora encara que transcorrin sis mesos (abans baixava al 50% als sis mesos de percepció), i introduir una prestació per a treballadors fixos-discontinus per la mala temporada turística.





¿En què SECTORS HI HA MÉS TREBALLADORS EN ERTO?

D'acord amb dades de la Seguretat Social, a 31 d'agost es trobaven en ERTO per força major mica més de 660.000 treballadors, mentre que prop de 149.000 estaven en ERTO per causes tècniques, organitzatives, econòmiques i de producció (ETOP).





Les activitats amb més treballadors en ERTO són els serveis de menjar i begudes, amb gairebé 150.000 afectats, i els serveis d'allotjament, amb una mica més de 104.000.

Els segueixen el comerç minorista (uns 66.000 afectats per ERTO), el comerç majorista (54.000), l'educació (35.000, però abans de l'inici de curs escolar), i les agències de viatges i operadors turístics, així com les activitats esportives, recreatives i d'entreteniment, amb una mica més de 25.000 afectats cadascuna.