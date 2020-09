Campo reconeix que Felip VI no va acudir a Barcelona per l'aniversari de l'1 d'octubre i la sentència de Torra

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha admès aquest dilluns que el Rei Felip VI no va acudir divendres passat al lliurament de despatxos als nous jutges a Barcelona per la proximitat de l'1 d'octubre --el tercer aniversari del referéndum-- i per la imminent sentència sobre la inhabilitació de el president català, Quim Torra.









En una entrevista a 'Las mañanas de RNE', Campo ha reconegut que l'Executiu no només buscava vetllar per la "seguretat" del monarca, sinó que a més tenia una intenció de "vetllar per la convivència" a Catalunya.





És per això, ha continuat el titular de Justícia, que el Govern central va instar el president de el Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, a posposar la celebració de l'acte. "Si es podia fer uns dies després ... ¿per què haviem de generar una tensió?", s'ha preguntat, i després ha assegurat que el propi Lesmes va rebutjar l'ajornament.