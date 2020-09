El Barça goleja el Vila-real amb Ansu Fati exercint de líder

El Barça ha iniciat la seva temporada amb una contundent victòria davant el Vila-real en un partit en què el jove Ansu Fati va mostrar els seus galons i que ve a portar una mica de calma a la tempestuosa situació que ha travessat el club des de fa uns quants mesos. El jove del planter va marcar dos gols, va provocar un penal i va liderar a l'equip de Ronald Koeman.









Després d'un estiu molt borrascós, marcat per l'estrepitosa eliminació europea i l'intent de fugida de Leo Messi, el Barça sospirava per una estrena còmode i ho va aconseguir agafat a la desimboltura de Fati, que es va fer amb la titularitat en el primer partit oficial sota el comandament de Ronald Koeman.





El neerlandès va calcar l'alineació de l'últim assaig al Trofeu Gamper: la mateixa defensa de la passada temporada, el nou doble pivot Busquets-De Jong, Coutinho a la mitjapunta i Messi com a davanter centre, relegant a Antoine Griezmann a la banda. El francès va ser l'únic dels quatre atacants que no va aconseguir destacar.





I va ser Ansu el millor de tots. L'internacional espanyol va forjar una excel·lent aliança amb Jordi Alba a la banda esquerra i va tornar tarumba a Mario Gaspar, que va estar tan desaparegut com la resta de jugadors grocs en una fatídica primera part. A la mitja part ja lluïa el 4-0 al marcador i era pràcticament segura la tretzena derrota d'Unai Emery en altres tantes visites a Camp Nou.





La golejada va arrencar a el quart d'hora, quan Clement Lenglet va ficar una passada llarga a l'Alba, que va guanyar la línia de fons i centre enrere per a l'arribada de Ansu, letal en la rematada. Tot just quatre minuts després, Coutinho va conduir un contraatac amb mestria i va habilitar el mà a mà entre el seu jove company i Sergio Asenjo, batut per baix.





El xou de Ansu va culminar amb un penal provocat davant Mario Gaspar que Messi es va encarregar d'anotar a la mitja hora. Dissetena temporada consecutiva de l'argentí marcant a Primera Divisió, una possibilitat que estava molt en l'aire fa tan sols unes setmanes. Es va passar tot el partit buscant el doblet, però hi va impedir Asenjo amb diverses aturades de mèrit.





La desfeta de el Vila-real va créixer amb l'infortuni de Pau Torres, que va anotar en pròpia porta. Messi va centrar i el central de la selecció va aclarir cap a la seva pròpia porteria davant l'amenaça de Busquets, que arribava com a ariet, una pujada a l'atac que es va poder permetre perquè ara De Jong li cobreix les espatlles i viceversa.





L'equip castellonenc tampoc va aconseguir reaccionar a la segona part i el partit es va destensar per complet, deixant com al·licients les noves cares al Camp Nou, cas de Pedri, Trincao o Pjanic, que és van estrenar en partit oficial. L'extrem portuguès va deixar centelleigs interessants i es va procurar una bona ocasió de gol.





D'aquesta manera, el Vila-real va encaixar la seva primera derrota de el curs gairebé sense oposar resistència i el Barcelona va sumar el seu primer triomf amb més comoditat de la prevista. La seva revàlida arribarà dijous que ve a Vigo, una de les ciutats on es va deixar un tros de l'última Lliga.





Alineacions:

Barça: Net; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Pjanic, min.78), De Jong; Ansu (Dembele, min.70), Coutinho (Pedri, min.70), Griezmann (Trincao, min.78); i Messi.

Vila-real: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol (Funes Mori, min.84), Pau Torres, Estupiñán; Chukwueze (Kubo, min.75), Coquelin (Trigueros, min.46), Parejo, Moi Gómez; Gerard Moreno (Bacca, min.84) i Alcàsser (Iborra, min.46).

Gols: 1-0, min.15: Ansu Fati. 2-0, min.19: Ansu Fati. 3-0, min.35: Messi (penal). 4-0, min.45: Pau Torres (pròpia porta).

Àrbitre: Quadra Fernández (C. Balear). Va amonestar Gerard Moreno (min.83).