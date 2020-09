Vox presentarà demà la moció de censura contra Pedro Sánchez

El Grup Parlamentari Vox registrarà al Congrés aquest dimarts, dia 29, la moció de censura contra el president de Govern, Pedro Sánchez, que defensarà a la tribuna el diputat i candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga.









Així ho ha anunciat el president del partit, Santiago Abascal, que ha incidit que "excepte novetat d'última hora o que algú proposi" una altra opció serà ell mateix el candidat proposat a la Presidència de Govern.





"És la moció més justificada de la democràcia espanyola. Mai un Govern ho va fer tan malament, no només en la gestió de la pandèmia sinó per la degradació de l'economia i la vida institucional", ha defensat en declaracions a El Toro TV a les que ha subratllat que en Vox no poden assistir "silents i impàvids" a la "major degradació de la vida nacional".





Una moció de censura, ha subratllat Abascal, que porti a la convocatòria d'eleccions generals i amb la que la seva formació "compleix amb la seva obligació" davant del que ha definit com "el pitjor govern del món democràtic". "No hi ha arreu del món un govern que ho hagi fet tan malament", ha subratllat.





En aquest sentit, ha recordat que Espanya "no ha estat tan a prop del precipici" com ho està avui en dia i ha cridat els 350 diputats de Congrés a reflexionar si aquest govern de coalició "és bo per a la unitat d'Espanya" i actuar en conseqüència.





En la mateixa línia, ha recalcat que la "degradació de l'economia serà galopant" i Vox pronostica una "catàstrofe econòmica", pel que ha insistit en el seu compromís de convocar eleccions.





"Tenim l'obligació de donar la veu d'alarma i donar la veu als espanyols, però si no aconseguim que la moció triomfi, al menys volem estar a l'avantguarda i alertar els espanyols, dir-los que hi ha alternativa", ha defensat Abascal.





Així, ha carregat contra un Govern que ha convertit al Congrés dels Diputats "en un mercat persa" en què es negocia amb tota mena "d'enemics de la nació", que ha destruït el teixit econòmic i empresarial de país i que permet una "invasió migratòria".





Davant "un dels moments més crítics de la nostra història", el líder de Vox ha defensat que encara hi ha possibilitat "de concòrdia, de caminar per la senda de la llibertat" però "no amb aquest govern".





CINC DIES

Després de la presentació de l'escrit motivat a la Taula de Congrés i la proposta d'un candidat alternatiu a la Presidència de el Govern requerits, la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, disposa d'un termini que no podrà ser anterior al transcurs de cinc dies des el registre per determinar la votació, data i hora de la mateixa.





Perquè la moció de censura tirés endavant, Vox necessitaria el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de Congrés dels Diputats, és a dir, 176 escons, una xifra que està lluny d'aconseguir a causa de la falta de suports de les formacions com el Partit Popular o Ciutadans, a més del 'bloc de la investidura' que va permetre a Sánchez arribar a la Moncloa.





Des del PP s'ha denunciat que la moció de censura de Vox només "dóna ales" a Pedro Sánchez perquè és impossible que surti endavant ja que necessita majoria absoluta i, entre d'altres, el suport de el "partit d'Otegi o el de Torra", en paraules del portaveu al Senat, Javier Maroto.





Ciutadans també ha rebutjat donar suport a aquesta mesura, que considera com "una campanya de màrqueting pur i dur", i ha denunciat que la mateixa costarà diners als espanyols, restarà credibilitat a Espanya i no servirà per canviar a l'Executiu.