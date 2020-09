Colau lidera des de Barcelona la campanya antimonàrquica de Podem

La campanya antomonárquica iniciada des de les files de Podem en els últims mesos té el seu origen a Barcelona. La pressió que ha exercit l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha tingut molt a veure en que el posicionament de el partit morat en contra de la monarquia s'hagi vist incrementat públicament en els últims temps.





El posicionament de Colau en contra de Felip VI no és nou. En diverses ocasions ha desdenyat públicament el cap de l'estat, a què ha instat a abdicar en altres tantes ocasions. Un dels seus exabruptes més coneguts és quan es va negar a participar en el besamans oficial en el sopar d'inauguració de l'últim Mobile World Congress. Un altre, quan es va negar a assistir al sopar oficial d'un dels principals esdeveniments empresarials que es realitzen a Barcelona, l'últim Saló Internacional de la Logística (SIL).





La pressió de l'alcaldessa, segons assenyalen diverses fonts consolat per prnoticas, ha contribuït a endurir la postura dels digirentes de Podem, que fins fa poc, tot i mostrar el seu republicanisme, intentaven allunyar-se de les manifestacions altisonants en contra de la monarquia, buscant evitar confrontacions en el si de el Govern de coalició.





Aquestes mateixes fonts assenyalen que des de Barcelona s'intenta aconseguir una bona posició de sortida en aquesta cursa antimonàrquica intentat que les posicions de partits com ERC en aquest assumpte no li resten vots en el futur. I tampoc es descarta que sigui la manera que, des de Madrid, els dirigents de Podem aconsegueixin un major suport a les seves polítiques per part de partits com Bildu i la pròpia ERC.





A més des Podem compten que en aquest moment des del PSOE no es llançaran a una campanya d'enfrontament entre els socis de la coalició governamental pels posicionaments antimonàrquics d'alguns dels seus dirigents, fins i tot d'aquells que se sentin a la taula de Consell de Ministres .