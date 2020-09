Renfe implantarà a la xarxa de Rodalies el sistema d'accés i pagament directe en torns amb targeta bancària

Renfe implantarà en tota la xarxa de Rodalies el sistema 'Cronos' per a l'accés i pagament directe en els torns amb targeta bancària sense contacte (contactless), segons ha informat avui el president de Renfe, Isaías Táboas, a la reunió de consell d'administració .













El sistema, que s'aplica en el Nucli de Rodalies de Màlaga des del passat 27 de juliol, permet als usuaris de Rodalies accedir directament al tren amb només apropar la targeta (física o virtualitzada en un dispositiu mòbil), a punt de lectura ( EMV) dels torns o cancel·ladores, sense necessitat d'adquirir prèviament el bitllet a les taquilles o màquines autovenda.





Aquesta nova forma de pagament, pionera en l'accés al transport amb targeta bancària a Espanya, constitueix una solució innovadora i eficaç, i afavoreix la mobilitat sense barreres idiomàtiques, sense que el viatger necessiti un coneixement previ dels diferents tipus de títol de transport, explica la companyia.





D'aquesta manera, el sistema 'Cronos' permet accedir a l'andana d'una forma més ràpida i còmoda, ja que el viatger redueix temps, evitant cues per obtenir el bitllet, a el temps que suposa un sistema de pagament més sostenible i respectuós amb el medi ambient, per l'estalvi de paper que comporta no generar el títol de transport o el tiquet corresponent.





A més, redueix el risc de possibles contagis a l'evitar l'ús d'efectiu i el contacte físic, i reduir el temps en què els viatgers romanen a l'estació per adquirir els seus bitllets i per passar pels torns.





Aquest sistema, només vàlid per bitllet senzill o, admet targetes de crèdit o dèbit, sempre que siguin sense contacte. Per fer-ho possible, Renfe adaptarà tecnològicament totes les estacions de Rodalies amb la instal·lació de lectors EMV (Europa i, Mastercard i Visa), per al pagament amb targetes amb xip sense contacte. Es manté l'opció, en cas que la targeta no funcioni correctament o no sigui l'adequada, d'obtenir el bitllet a les taquilles o màquines autovenda.





DOBLE VALIDACIÓ DE LA TARGETA

El viatger està obligat a validar la targeta bancària a l'iniciar el viatge i al finalitzar-lo, passant-la per el torn o validadora corresponent, per determinar el trajecte realitzat i, per tant, l'import a abonar. Si no es valida la targeta a l'inici o al final del trajecte, el sistema carregarà l'import corresponent al doble d'un bitllet senzill del màxim de nombre de zones de cada Nucli de Rodalies.





El sistema permet un nombre il·limitat d'accessos mitjançant targeta bancària, sempre que tots els viatgers es desplacin amb el mateix origen i destí i que la validació a l'entrada i a la sortida es faci amb la mateixa targeta o dispositiu.





De manera simultània a la posada en servei de sistema 'Cronos', Renfe dotarà els torns de les estacions de Rodalies amb lectors de codi QR, que permeten la lectura de bitllets del Combinat Rodalies, sense necessitat de l'obtenció prèvia del bitllet.





El Combinat Rodalies permet utilitzar de forma gratuïta el servei de Rodalies a qualsevol Nucli d'Espanya, abans de l'inici i després de l'arribada amb tren Ave o Llarga Distància a destinació. A partir del moment en què s'implantin els lectors de codi QR, no és necessari l'obtenció prèvia del bitllet de Rodalies.





Els lectors de codi QR instal·lats en els torns de les estacions permeten la lectura del codi de barres imprès en cada bitllet d'Au, evitant l'adquisició prèvia del bitllet de Rodalies.





EL PRECEDENT DE MÀLAGA

El Nucli de Rodalies de Màlaga és pioner en aquesta nova forma de viatjar amb un sistema de pagament segur, similar a el de qualsevol altra transacció bancària en un comerç, ja que Renfe no emmagatzema dades personals contingudes en la targeta financera.





Cada vegada que l'usuari abona un o diversos bitllets senzills amb una targeta bancària sense contacte, es realitza el càrrec corresponent a la tarifa en vigor i a el nombre de zones per les quals ha viatjat, que podrà comprovar en l'extracte de moviments del seu compte bancària. L'operació de pagament es realitza a través de la plataforma bancària RedSys.