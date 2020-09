El primer acte de Torra després de ser inhabilitat és la visita als presos de l'1-O

El ja inhabilitat com a president Quim Torra va el dimarts al matí a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), per visitar els dirigents independentistes empresonats per l'1-O.









Serà el seu primer acte després de ser inhabilitat i, després de reunir amb ells, atendrà els mitjans a les 11 hores, ha informat en el seu nou canal de Telegram '131è president de la Generalitat'.





Torra ha entrat al centre penitenciari acompanyat per la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, la de Justícia, Ester Capella, i el secretari de Mesures Penals, Armand Calderó.





En aquest canal, que substitueix el que tenia amb el nom 'President.cat', consta com a següent punt de l'agenda de Torra una reunió telemàtica que mantindrà amb els dirigents de l'1-O a l'estranger i que realitzarà a distància des del Palau Centelles, seu de el Consell de Garanties Estatutàries.