Pablo Iglesias va donar suport a Garzón després de les seves declaracions contra el rei perquè no fos destituït

Tant Pablo Iglesias com Alberto Garzón han qüestionat en els últims dies la neutralitat política del rei Felip VI després de la seva crida a Carlos Lesmes, president de Tribunal Suprem, per no haver acudit al lliurament de despatxos dels jutges a Barcelona.









Després de les seves declaracions, sembla que Pablo Iglesias ha fet el possible perquè Pedro Sánchez no cessi del seu càrrec a Alberto Garzón, ja que des de l'entorn del PSOE poden haver fet força perquè el president de l'Executiu cessés a el ministre de Consum.





Concretament, Garzón ha assegurat que la crida a Lesmes era "una maniobra contra el Govern democràticament elegit" i que incomplia la seva neutralitat.





Hores després de les declaracions de Garzón, Iglesias també acuso a Felip VI: "respecte institucional significa neutralitat política de la prefectura de l'Estat, renovació dels òrgans judicials en temps i forma, actuacions de la força pública proporcionals", va assegurar el vicepresident segon , possiblement per donar suport a Garzón.





Possiblement Esglésies sortir així en defensa el ministre de Consum, que s'havia posicionat totalment en contra de les declaracions de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que unes hores abans va agrair la "neutralitat política" a rei. "Agraïm molt a Felip VI que sàpiga estar sempre al seu lloc, que és el de la neutralitat política. I són raons que ocupen a el dia a dia, i que en aquest cas s'han convertit en novetat política per una raó per descomptat aliena a l' rei i a el Govern d'Espanya ", ha assegurat Calvo.





L'oposició busca el cessament de Garzón

Després de les declaracions de Garzón i Iglesias, Pablo Casado va sortir en defensa del rei i va qualificar les paraules de el ministre de Consum de "subversió de l'ordre constitucional", demanant a més el seu cessament immediat.