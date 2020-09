Rufián defensa la unió de l'independentisme per dialogar amb el Govern central

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que "hi ha una part de l'Estat que ha declarat una guerra judicial a certes idees i a certes formacions polítiques" en relació a la inhabilitació de el ja expresident de la Generalitat, Quim Torra, i ha fet una crida a la unió de l'independentisme per poder dialogar amb el Govern central.









"En totes les guerres, els bàndols parlen perquè són adversaris. Ara bé, aquest espai de diàleg i negociació no té sentit si l'independentisme no va unit", ha dit en una entrevista a TV3.





Ha assegurat que no renunciaran a el diàleg "perquè no hi ha una altra via" que la negociació amb el Govern central per arribar a una posició comuna entre els dos executius, i ha insistit que tant JxCat com ERC han de defensar les mateixes idees en aquesta taula.





Segons ell, "no s'entendria una altra batalla, disputa o discrepància entre l'independentisme després de l'enèsima ofensiva judicial", pel que ha urgit a reforçar les institucions, a seguir per un camí de consens i a prioritzar la sortida de la crisi derivada de l' coronavirus.





INHABILITACIÓ I ELECCIONS

Segons Rufián, la inhabilitació de Torra és, "per a qualsevol demòcrata, pensi el que pensi, o voti el que voti, dramàtica", i ha insistit en la necessitat de liderar, gestionar i governar el 'mentrestant' fins que no se celebrin les eleccions a Catalunya, que seran, com a molt aviat, el diumenge 7 de febrer de 2021.





Sobre si les pròximes eleccions autonòmiques han de ser plebiscitàries, ha dit que està "totalment d'acord" amb el discurs de comiat de Torra -en el qual demanava que el fossin.

Per això el president dels republicans al Parlament ha insistit que els pròxims comicis han de "confirmar i ampliar principalment el mandat de l'1-O".