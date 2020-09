No hi ha evidència científica que la mascareta perjudiqui la gent amb malalties respiratòries

Les exempcions de l'ús de mascaretes a pacients amb malaltia respiratòria no tenen evidència científica, segons ha posat de manifest un grup global independent de metges i investigadors a Espanya, el Regne Unit, Estats Units, Canadà i Austràlia, entre d'altres, en un estudi publicat a la revista 'European Respiratory Journal'.

En aquest estudi, els investigadors conclouen que no utilitzar mascareta per evitar un atac d'asma o exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o d'altres malalties respiratòries a causa d'un suposat augment de les pressions inspiratòries a través d'una mascareta està infundat.





"No hi ha evidència que sustenti aquesta excepció i que els pacients amb una malaltia respiratòria tenen un alt risc de patir Covid-19 greu, a Espanya, al Regne Unit i a altres països on regeixen aquestes exempcions", han dit els investigadors, per la qual cosa, insten els governs a eliminar aquesta excepció.





I és que, tal com ha insistit el metge epidemiòleg de el Servei de Pneumologia de l'Hospital La Princesa a Madrid, membre del COVID-19 Clinical Network Knowledge Exchange Team de l'OMS a Ginebra, i autor principal de l'estudi, Joan B Soriano, els pacients amb asma, MPOC o altres malalties respiratòries han de fer servir la mascareta "sense excepcions".





No obstant això, postil·la, si tenen insuficiència respiratòria o una sensació de manca d'aire al posar-la, el més recomanable és que limitin la seva activitat, especialment a l'aire lliure. "Si vostè o un familiar seu pateixen asma, MPOC o una altra malaltia respiratòria crònica, utilitzeu mascareta per protegir-se i protegir els altres. Aquest és un virus nou i una malaltia nova, però la informació és clara i les decisions individuals són fonamentals per derrotar aquesta pandèmia ", ha afegit la doctora de l'Institut Woolcock de la Universitat de Sydney, presidenta de REG i també coautora de la feina, Sinthia Bosnic-Anticevich.





S'estima que hi ha 545 milions de persones a tot el món que pateixen una malaltia respiratòria crònica, i no fer servir mascareta pot comportar un major risc d'infecció personal i grupal. "A falta d'una vacuna eficaç hem d'extremar al màxim les mesures de prevenció, incloent l'ús apropiat de les màscares. Això inclou també i en especial als pacients respiratoris", ha tancat el pneumòleg de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron / Vall d' 'Hebron institut de Recerca (VHIR) a Barcelona, Marc Miravitlles.