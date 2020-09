El Govern central aprova la pròrroga dels ERTO fins al 31 de gener, amb ajudes per a totes les empreses

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei que prorroga fins al 31 de gener de manera automàtica els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major per a determinats sectors econòmics, tot i que ha creat dues figures, els ERTO d'impediment de l'activitat i els ERTO de limitació d'activitat, a les quals podran acollir-se totes les empreses, amb exoneracions bastant elevades, que en alguns casos arriben fins al 100%.













Són precisament aquestes millores el que ha portat a la CEOE a sumar-se aquest mateix matí a l'acord que ahir va aconseguir el Govern amb CCOO i UGT per estendre els ERTO altres quatre mesos més. D'aquesta manera, la pròrroga d'aquesta eina ha rebut, com en ocasions anteriors, l'aval de tots els agents socials, després d'una negociació intensa i dura que va arrencar el passat 4 de setembre a Palma de Mallorca.





La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat en la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres que amb aquesta norma es dóna seguretat a les famílies, a les empreses i els treballadors, "sense deixar ningú enrere".





"L'acord, que és un acord de màxims, protegeix, salva i defensa a totes les empreses i treballadors del nostre país", ha assenyalat la ministra, que ha afegit que amb ell "es rebutja una tardor i un hivern" que podria ser difícil, però que si es salven, servirà perquè Espanya "entri de ple en la recuperació".





Els ERTO de força major amb pròrroga automàtica es limitaran a les empreses més afectades per la pandèmia l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) que preveu la norma.





Aquests ERTO gaudiran d'exempcions de quotes del 85% per cada mes del període octubre 2020-gen 2021 a el cas que l'empresa tingués a 29 de febrer d'aquest any menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si comptava amb més de 50 empleats, segons ha explicat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.





D'aquestes exoneracions també podran beneficiar-se aquelles empreses que, tot i que no formin part d'aquests sectors, es troben en la seva cadena de valor o el negoci depèn majoritàriament d'aquests sectors.





S'entén que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament d'aquelles, les empresesl facturació, durant 2019, s'hagi generat a l'almenys en un 50% en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE -09 referits a la norma, així com aquelles l'activitat real depengui indirectament del que es desenvolupa efectivament per les empreses incloses en aquests codis.





La declaració d'empreses dependents o integrants de la cadena de valor haurà de ser sol·licitada davant l'autoritat laboral que hagi dictat la resolució expressa o tàcita de l'ERTO que es trobi vigent, acreditant degudament les circumstàncies esmentades.





Aquestes exoneracions d'entre el 75% i el 85% també podran aplicar-se a les empreses que transitin des d'un ERTO de força major per Covid a un causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) l'activitat es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o aquelles que hagin estat qualificades com a integrants de la cadena de valor que també realitzin aquesta transició. També s'aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les activitats emparades en la norma.





ERTO D'IMPEDIMENT I D'ALTRES PER A TOTES LES EMPRESES

En el cas de les noves modalitats de ERTO, a les quals podran acollir-se empreses de qualsevol sector, es distingeixen dos tipus: els ERTO per impediment d'activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (per exemple, les empreses d'oci nocturn), i els ERTO de limitació d'activitat, destinats a les empreses que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.





Aquests ERTO de limitació d'activitat, que tindran efectes retroactius des de l'1 de setembre, aniran acompanyats d'altes exoneracions de quotes, a aplicar d'octubre a gener: si l'empresa comptava amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer d'aquest any, les exempcions seran del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 85% al desembre i del 80% al gener. Si comptava amb més de 50 treballadors, els percentatges arriben al 90%, el 80%, el 75% i el 70%, respectivament, ha indicat Escrivà.





Per la seva banda, els ERTO d'impediment de l'activitat (tancament per decisió de les autoritats) tindran exempcions del 100% si la plantilla de l'empresa era inferior a 50 treballadors al febrer d'aquest any i del 90% si aquesta xifra era superior.





A més, segons ha detallat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, el text aprovat pel Consell de Ministres manté els límits imposats en l'anterior pròrroga dels ERTO: mentre estigui vigent el ERTO no es poden fer hores extra, externalitzar activitats ni realitzar noves contractacions directes o indirectes llevat de casos justificats.





Així mateix, no podran acollir-se a ells empreses domiciliades en territoris considerats paradisos fiscals i les empreses no podran procedir al repartiment de dividends en l'exercici fiscal en què s'apliqui el ERTO, excepte si tornen les exempcions gaudides.





Díaz ha destacat que es manté també el compromís de manteniment de l'ocupació durant sis mesos, a qual suma un nou compromís de sis mesos. Així, les empreses que rebin les noves exoneracions incloses en aquesta pròrroga dels ERTO quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació, encara que si estiguessin afectades per un compromís anterior, el nou període de sis mesos començarà a comptar un cop finalitzat aquest compromís previ.





Es prorroga a més fins el 31 de gener de 2021 la "prohibició" a l'acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, fet que suposa de facto prorrogar aquests contractes encara que l'empresari vulgui rescindir.





PROTECCIÓ SOCIAL: NOVES PRESTACIONS

El text preveu que les prestacions per desocupació associades els ERTO es mantindran també fins al 31 de gener. Les empreses afectades per aquesta nova pròrroga i les que estiguin aplicant un ETOP han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.





La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora encara que transcorrin sis mesos des de la seva percepció (evitant així que baixin a el 50% de la base reguladora) i el 'comptador a zero' (no es consumeix atur mentre s'estigui cobrant de l' ERTO), que s'eleva de 180 a 196 dies, s'estendrà fins de l'1 de gener de 2022.





Així mateix, la norma millora la protecció de fixos discontinus i treballadors d'activitats periòdiques, que tindran accés a prestació per desocupació, i dels treballadors a temps parcial, i contempla el compromís d'obrir una taula de negociació per donar protecció als treballadors temporals que han estat afectats per ERTO i que finalment s'han anat a l'atur, i les cotitzacions no són suficients per obtenir una prestació per desocupació.





Una altra de les novetats d'aquesta pròrroga és que els treballadors en ERTO tindran prioritat parell accedir a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació.