Tres de cada quatre empreses creuen que la seva plantilla està menys motivada i compromesa després dels ERTO

Tres de cada quatre empreses espanyoles creuen que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) afectaran de forma negativa al compromís i a la motivació dels seus empleats després de veure fora de la companyia, encara que hagi estat de manera temporal, segons un estudi elaborat per Sodexo Beneficis i Incentius.













L'informe assenyala que una de cada quatre empreses va haver d'acollir a un ERTO a la pandèmia, percentatge que s'eleva fins al 32% en el cas de les més grans.





D'acord amb aquest estudi, el 92% de les empreses considera que els ERTO han generat inseguretat en els treballadors i el 42% pensa que també ha incrementat la desconfiança.





"Davant d'aquest inestable escenari, és important que les empreses posin en marxa noves mesures i plans per ajudar al treballador a sentir-se de nou segur, motivat i compromès amb la companyia, amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius de la pandèmia i els ERTO" , apunta Sodexo.





En aquest sentit, una de cada tres empreses, el 33%, assegura que ja té en ment diferents accions per reforçar el compromís, la motivació, l'estabilitat i el sentiment de pertinença dels empleats, proporció que s'eleva al 75% en el cas de les empreses més petites.





Concretament, les mesures que es plantegen les empreses són la compensació del pagament de la prestació que abona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE); posar a disposició de la plantilla beneficis socials com la targeta de transport o el xec guarderia, i proporcionar als seus empleats un complement salarial.





Segons l'estudi, incentivar i / o donar noves responsabilitats es presenta com la mesura més adoptada en les grans i petites empreses (19% i 20%, respectivament). En les de més grans, li segueixen la flexibilització i els plans de formació, mentre que per a les petites, la clau passa per les millores en la comunicació i la motivació.





"L'aplicació dels ERTO ha fet efecte en els treballadors i ara les empreses han d'invertir temps en l'aplicació de plans per recuperar la confiança perduda de la seva plantilla. Aquests plans poden estar compostos de polítiques de conciliació, beneficis socials, entre d'altres", ha subratllat la directora de Màrqueting de Sodexo Beneficis i Incentius, Miriam Martín.