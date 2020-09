La majoria dels espanyols tem perdre la feina quan s'acabin les ajudes de Govern

La gran majoria dels treballadors espanyols creu que pot perdre la feina en els propers mesos per culpa dels efectes de la pandèmia sobre l'economia. Així es desprèn del II Baròmetre sobre Preocupació dels espanyols en relació a l'Ocupació que ha realitzat la web Infojobs.









L'informe revela que són molts els espanyols que consideren que només les ajudes de l'Estat han permès la supervivència de moltes empreses i comerços, de manera que quant aquests ajuts desapareguin la situació de molts treballadors serà molt delicada i hi haurà empreses que optaran per l'acomiadament , a més que milers d'autònoms es poden veure abocats al tancament dels seus negocis.





Fins ara, l'aplicació dels ERTO ha permès que molts treballadors hagin aconseguit mantenir el seu lloc de treball. No obstant això, la possibilitat que aquest tipus d'ajudes deixin d'estar operatives en els propers mesos, el fet que els efectes de la pandèmia sobre l'economia continuaran durant diversos mesos, i que la recuperació econòmica serà molt més lenta del que s'esperava ha fet que siguin molts els treballadors que vegin amb enorme preocupació el seu futur laboral.





Segons l'enquesta, aquesta és la major preocupació de el col·lectiu més jove, entre els 16 i els 24 anys. En aquest grup d'edat és el 70% el que assegura que la seva major preocupació és perdre la feina. Per contra, entre la franja d'edat dels majors de 55 anys, aquest percentatge es redueix fins al 48%.





El primer aspecte que més preocupa els treballadors espanyols és el possible tancament d'empreses i negocis, que se situa en un percentatge del 69%, seguit de la percepció d'un salari per sota de la seva experiència i formació (66%) i, en tercer lloc, la possibilitat de perdre la feina (61%).





El segueixen en el rànquing de les preocupacions dels treballadors espanyols l'atur entre els majors de 45 anys, pel que estan preocupats un 60% dels enquestats. Just darrere d'aquest se situa la possibilitat que es retardi l'edat de jubilació, aspecte pel qual es mostren inquiets al 56% dels espanyols. En la sisena posició es col·loca la manca de reconeixement a la feina, que preocupa el 56% dels enquestats.





Cal ressenyar que en l'anterior baròmetre, dut a terme al febrer d'aquest any, poc abans de l'inici de la pandèmia, les preocupacions dels espanyols respecte a el món laboral eren diferents. Així, el primer lloc de el rànquing l'ocupava la preocupació per tenir un salari no d'acord amb la seva experiència i formació (72%), a la qual seguien el retard en l'edat de jubilació (66%), l'atur entre majors de 45 anys (64%) i la falta de reconeixement a la feina (63%).