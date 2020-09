El Pla General Metropolità de Barcelona per l'habitatge públic no funciona, segons el sector immobiliari

El sector immobiliari ha assegurat aquest dimarts que, dos anys després d'aprovar-la modificació del Pla General Metropolità de Barcelona per a l'obtenció d'habitatge de protecció pública en sòl urbà, aquesta "no ha suposat cap millora al parc públic d'habitatge de la ciutat ".













Així ho han assenyalat en un comunicat conjunt al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Collegi d'agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.





Han criticat que des que es va aprovar la modificació no s'han fet públiques les dades de sol·licitud de llicències d'obra a Barcelona que incorporin la reserva del 30%, els quals que han estat reclamats "en reiterades ocasions" pel sector.





També han lamentat que en aquests dos anys no s'ha reunit mai la comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la modificació del Pla General Metropolità.





Han alertat "connotacions negatives" que aquesta regulació està tenint sobre el mercat de l'habitatge a Barcelona, com la reducció de la valor de terra i de les edificacions existents i la manca de viabilitat de la rehabilitació per a la propietat.





DESEQUILIBRI OFERTA-DEMANDA

Consideren a més que les grans tensions que registra l'accés a l'habitatge per a una gran part de les famílies té el seu origen en el "greu desequilibri entre una oferta molt reduïda respecte d'una demanda creixent i l'absència de polítiques públiques molt dissenyades i dotades econòmicament, així com d'una paràlisi de la gestió "dels recursos.





Per això, han demanat capacitat de gestió, coordinació entre administracions i recursos econòmics per disposar d'un mercat estable que faciliti l'accés a l'habitatge de les famílies i "no la contínua reforma normativa que crea inseguretat jurídica i impossibilita la planificació i no dóna cap resultat positiu ".