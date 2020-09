Torra compareixerà aquest dimecres al Parlament en un ple sobre la seva inhabilitació

El ja expresident de la Generalitat Quim Torra compareixerà aquest dimecres a les 15.00 hores al Parlament en un ple específic sobre la seva inhabilitació, com van sol·licitar JxCat i ERC.









En un comunicat, la Cambra ha informat que el president de Parlament, Roger Torrent, ha convocat el ple, tot i que fonts parlamentàries havien explicat que la Junta de Portaveus havia acordat que la sessió quedava condicionada a la publicació de la cessació de Torra en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que encara no s'ha produït.





La Junta de Portaveus ha acordat la data en la reunió d'aquest dimarts, després que la Mesa admetés a tràmit la petició de celebrar el ple amb el vot favorable de JxCat i ERC, i en contra de Cs i el PSC-Units, que consideren que Torra no hauria de poder comparèixer.





En la sol·licitud de ple, es convidava Torra a comparèixer per la seva "significació institucional", ja que el reglament de la Cambra preveu que es convidi a personalitats a convidar al ple independentment que no tinguin un càrrec concret, però Cs i el PSC han defensat que això s'utilitza perquè compareguin entitats però no un expresident.





Així, el ple començarà a les 15.00 i els únics punts de l'ordre del dia són la compareixença de Torra, i el debat posterior entre els grups.





El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ja ha anunciat que els socialistes no assistiran perquè creu que suposa una "manipulació i instrumentalització de la institució", i serà una escenificació de l'independentisme, segons ell.





Sí que assistirà Cs, per "defensar la dignitat de tots els catalans davant d'aquells que només volen seguir parlant de l' 'Procés", ha afirmat el líder del partit taronja a Catalunya, Carlos Carrizosa.





Una de les incògnites que hi pot haver en aquest ple, i en tota l'activitat parlamentària fins que es dissolgui la Cambra, és si els grups poden presentar propostes d'impuls de l'acció de Govern, és a dir, iniciatives que demanin mesures o accions concretes a l' Executiu, ja que després de la inhabilitació de Torra està en funcions i la seva activitat és limitada, o si s'han de cenyir a plantejar propostes declaratives.