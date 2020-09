Colau vol que el substitut de Castells sigui un home de la seva confiança

Les opcions que l'actual ministre d'Universitats, Manuel Castells, continuï al Govern un cop s'hagin aprovat els pressupostos generals són escasses, per no dir nul·les. Ni a l'Executiu de Pedro Sánchez ni en les universitats han vist amb bons ulls la tasca del ministre, per la qual cosa és el primer nom a la llista de destitucions en la primera remodelació que dugui a terme el president.









Castells va arribar al Ministeri acompanyat per la seva principal valedora, Ada Colau, que va aconseguir imposar la quota dels comuns en el pacte de Podem amb el PSOE. Castells és un home de la plena confiança de l'alcaldessa de Barcelona, que d'aquesta manera tenia fil molt directe amb Madrid.





Per això, Colau, que durant un temps ha intentat salvar la continuïtat de Castells en el si de Govern, intenta ara que, si el ministre és cessat, el seu substitut segueixi sent una persona de la seva confiança absoluta.





L'alcaldessa de Barcelona és conscient que Podem necessita del suport dels comuns per mantenir la seva quota de poder a Madrid. Per això, segons una informació publicada per Voz Pòpuli, vol negociar amb Pablo Iglesias el nom de la persona que substituirà Castells al Consell de Ministres.





A més, Iglesias és conscient que la seva influència en la política catalana passa inevitablement pel suport explícit d'Ada Colau, de manera que està disposat a acceptar la quota de poder que se li exigeix des del consistori barceloní. Des de fa temps, el líder del partit morat està negociant amb els seus homòlegs catalans la confecció de les llistes per a les pròximes eleccions autonòmiques, en què Iglesias vol que alguns dels seus més propers ocupin els primers llocs.