El 30% dels ODS han patit un impacte "molt negatiu" per la pandèmia, i la meitat, un impacte negatiu

El 29% dels Objectius de Desenvolupament Sostenible s'han vist impactats "molt negativament" per la crisi del coronavirus, com el de la fi de la pobresa, fam zero i reducció de desigualtats, i el 47% s'han vist impactats "negativament", com el d'educació de qualitat o el d'igualtat de gènere.













Així ho reflecteix l'informe anual de Forética 'El moment de la transformació necessària - Agenda 2030 com a guia per a la recuperació global', en què aborda el nivell d'impacte de la Covid-19 en cada meta definida en els 17 ODS i analitza com aquesta crisi, en el cas concret d'Espanya, ha fet créixer certes bretxes i ha generat nous reptes.





Per al director general de Forética, Germán Granda, en l'inici de l'anomenada 'Dècada de l'Acció', la pandèmia "ha posat al món davant d'una crisi sense precedents que suposa un xoc sanitari, econòmic, social i polític que evidencia la connexió perfecta de tots els reptes que representen els ODS i la vulnerabilitat del sistema, com un castell de cartes que perd el seu equilibri ".





En les seves paraules, les estimacions actuals mostren que el coronavirus ha tingut un impacte "molt negatiu" en gairebé tots els ODS i en totes les regions del món, inclosos els països amb majors índexs de desenvolupament.





Aquesta crisi, segons ha assenyalat Granda, pot donar lloc al fet que desenes de milions de persones "es trobin en una situació de pobresa extrema i la fam".





"Davant d'aquest context, sí que s'ha manifestat una resposta positiva per part dels mercats, que han reaccionat amb un boom en emissions de bons socials -que havien quedat endarrerits davant de bons verdes-, però que la pandèmia ha fet que tornin amb força ", ha apuntat.





L'estudi reflecteix que encara hi ha alguns ODS per als que l'efecte d'aquesta crisi "no està tan clar", sobretot aquells vinculats amb la sostenibilitat ambiental, com l'ODS 12 -producció i consum responsable- o l'ODS 13, d'acció climàtica .





Segons Nacions Unides, les emissions globals de CO2 podrien reduir-se un 6% durant la pandèmia, encara que les concentracions de diòxid de carboni van aconseguir un nivell "mai vist" per a la temporada al maig, que al seu torn va ser el més càlid de la història, segons l'Organització Meteorològica Mundial.





Així, la lleu reducció de la petjada ambiental, en general, ha estat "més un efecte per omissió que per acció, ja que la reducció de les emissions, la contaminació de l'aire, el consum, o l'impacte en els ecosistemes s'ha reduït per la caiguda de l'activitat econòmica, i no per un canvi de paradigma en el model de creixement ".





En aquest sentit, Granda ha ressaltat que és "essencial" que es protegeixin els èxits assolits fins avui i que "s'aposti per una recuperació transformadora, que redueixi el risc i incrementi la resiliència davant futures crisis, buscant un desenvolupament inclusiu que protegeixi i conservi el medi ambient ".





ESPANYA, EN EL LLOC 22 ENTRE ELS 166 PAÏSOS DE L'ÍNDEX GLOBAL

Segons el 'Sustainable Development Report 2020', Espanya se situa en el lloc nº 22 entre els 166 països que recull l'índex global de desenvolupament sostenible. Amb una puntuació de 78.1 sobre 100, es posiciona per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE.





La radiografia de l'estat dels ODS a Espanya, amb indicadors anteriors a la crisi Covid-19, ofereix avenços positius en els ODS 3 de salut i benestar, ODS 6 aigua neta i sanejament, ODS 8 treball decent i ODS 16 de Pau Justícia i Institucions sòlides.





No obstant això, l'estudi apunta encara existeixen "importants reptes" per aconseguir la consecució de tots els objectius i que, d'acord amb les tendències actuals, no serà possibles aconseguir-los en 2030, unes conclusions que ja es advertien en informes d'anys anteriors.





En concret, l'informe destaca els mals resultats de l'ODS 2 -fam zero- causa, entre altres factors, als elevats nivells d'obesitat que persisteixen entre la població espanyola i a l'augment de les desigualtats socioeconòmiques; o de l'ODS 13 -acció climàtica-, on els indicadors recopilats mostren que calen més esforços pel que fa a la reducció de les emissions de CO2 i la protecció de la biodiversitat.





Com presenta l'informe 'Macrotendències & Disrupcions 2020-2030' de Forética, Espanya és un país "molt vulnerable" al canvi climàtic i als seus implicacions socioeconòmiques. De fet, és un dels països "més vulnerables" a l'estrès hídric per la seva situació geogràfica.





A més, assegura que hi ha sectors econòmics, com l'agroalimentari o el turístic, amb un especial risc per l'augment continuat de les temperatures (ODS 13, ODS 14). D'altra banda, hi ha factors com la bretxa entre el món rural i l'urbà o la precarietat del mercat laboral que aprofundeixen desigualtats ja existents i que emfatitzen aquestes macrotendències (ODS 8, ODS 10).





"Aquest context no farà més que agreujar-se, si considerem l'avanç de l'evolució de l'economia, que ha patit una caiguda d'un 22,1% en el segon trimestre del l'any segons mostren les dades de l'Institut Nacional d'Estadística", asseguren des Forética.