Illa proposarà imitar la mobilitat en territoris amb 500 casos per 100.000 habitants

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimecres va proposar una acció coordinada de salut pública a el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) que es limiti la mobilitat en tots els municipis de més de 100.000 habitants on hi hagi més de 500 casos de Covid en els últims 14 dies, la positivitat de PCR sigui superior a el 10 per cent i l'índex d'ocupació de les Unitats de Cures Intensives sigui superior al 35 per cent, mesura que inclou a Madrid cabdal.













A més de la mobilitat, es limitaran els contactes socials i es prendran mesures de reducció horaris i aforaments i de reforç de les seves capacitats assistencials.





Illa s'ha pronunciat així, aquest dimarts, en una roda de premsa després d'una reunió mantinguda amb el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en el marc del Grup Covid-19. Es tracta del segon encontre mantingut aquesta setmana, després dels desencontres que han tingut les dues administracions pels criteris a aplicar per frenar la transmissió del coronavirus a la regió.





"He vist una ambient propici en les converses que he mantingut amb la resta de consellers de Sanitat perquè en la resta de les comunitats autònomes, si es donen les condicions propícies, s'adopti el mateix que hem acordat amb la Comunitat de Madrid", ha asseverat el ministre de Sanitat, per assenyalar que aquesta mesura fa possible que les recomanacions fetes pel Govern siguin efectives a Madrid.





L'acord assolit amb Madrid serà analitzat al matí a la ponència tècnica i en la Comissió de Salut Pública i, posteriorment i a la tarda, es discutirà en el ple del CISNS, en què participen els consellers de Sanitat de totes les comunitats autònomes. En aquest sentit, Illa ha informat que espera que en la "més aviat possible" aquestes mesures entrin en vigor.





Així mateix, el ministre de Sanitat ha recordat que la situació de la pandèmia a la Comunitat de Madrid és "molt preocupant" i exigeix actuar amb "molta determinació", ja que se situa en els 780 casos de Covid-19 pels 100.000 habitants, amb una taxa d'hospitalització i d'ocupació a UCI al voltant del 40 per cent, així com de positivitat en les proves PCR superior al 20 per cent.





I és que, tal com ha assenyalat Illa, recentment el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) va fixar els llindars d'actuació en els 60 casos per 100.000 habitants i ha assenyalat com a situacions "molt preocupants "quan es produïssin incidències acumulades de 200 casos per 100.000 habitants.





"Cal prendre el control de la pandèmia i doblegar la corba", ha insistit el ministre de Sanitat, per assegurar que el Govern està per "resoldre problemes" i que "sempre" ha mantingut una actitud de coordinació "molt activa" amb les comunitats autònomes, si bé és a elles a les que els correspon adoptar les mesures per frenar l'expansió del virus.