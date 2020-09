La coexistència de la grip i el COVID-19 "podria tensar el sistema sanitari", segons Calzón

La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, ha reconegut que la coexistència dels virus de la grip i del COVID-19 en els propers mesos, amb l'arribada de l'hivern, "podrien tensionar especialment" el sistema sanitari per donar atenció a persones afectades per qualsevol d'aquestes patologies.









Així s'ha pronunciat Calzón durant la seva intervenció en la inauguració del IV Congrés de la Plataforma d'Organitzacions de Pacients (POP), en què ha agraït el "suport" d'aquestes entitats a la campanya de la vacunació de la grip d'aquest any, que presenta especials característiques per la pandèmia de COVID-19.





"S'ha fet un esforç adquirint cinc milions de dosis però de res serviria si la població, especialment els de condicions de risc, no assumeix que vacunar és més necessari que mai", ha ressaltat, posant valor en la importància de les organitzacions de pacients per combatre les 'fake news' que ataquen l'efectivitat de les vacunes.





D'altra banda, Calzón ha assenyalat que la pandèmia de COVID-19 ha evidenciat encara més els "petits errors que necessàriament s'han de millorar" en l'atenció de pacients crònics dins el sistema sanitari. Segons la seva opinió, la crisi del coronavirus "s'ha de veure com una oportunitat per a l'enfortiment i millora i per sortir amb un sistema sanitari molt més reforçat". "És l'obligació de sistema garantir la continuïtat de les cures i fer-ho amb la màxima participació del pacient en totes les etapes de la vida", ha afegit al respecte.





En sintonia, la presidenta de la POP, Carina Escobar, ha instat a "seguir treballant per una sanitat més fort". "En aquesta pandèmia, les persones amb malalties cròniques estem sent més vulnerables i fràgils. La pandèmia ha posat en evidència la manca de lideratge per donar respostes a la cronicitat. Tenim una Atenció Primària precària i estem sent tractats com els pacients aguts. Hem estat invisibles, no se'ns ha tingut en compte, ens sentim infravalorats ", ha denunciat.





Escobar ha recordat que la cronicitat "és una pandèmia paral·lela al COVID-19". "Necessitem mesures urgents que permetin l'atenció sanitària a pacients COVID-19 i també a crònics i ciutadans en general. S'han agreujat les llistes d'espera, ja no es porten els fàrmacs hospitalaris a domicili ... els pacients no podem esperar. Un altre aturada en l'assistència seria impossible d'aguantar amb la càrrega de morbiditat que estem patint ", ha conclòs.