El preu de l'habitatge a Espanya cau per primer cop en cinc anys

El preu mitjà de l'habitatge a Espanya va registrar una caiguda del 0,4% en el tercer trimestre d'aquest any, fet que suposa el primer descens interanual des del tercer trimestre del 2015, a el temps que va experimentar un descens de l'1,6% durant la crisi sanitària, entre el primer i el tercer trimestre, fins a situar-se en 1.361 euros per metre quadrat, segons les taxacions d'habitatge nou i usat realitzades per Tinsa.













En concret, Tinsa constata un ajust generalitzat de valors en el tercer trimestre d'aquest any, després d'un segon trimestre en què el confinament va alterar la dinàmica de mercat i l'obtenció de valors mitjans representatius.





El preu mitjà a Espanya és un 13,7% superior al mínim registrat a la crisi anterior i es manté un 33,6% per sota de el nivell màxim assolit durant el 'boom' immobiliari, el 2007.





En totes les comunitats autònomes el preu mitjà de l'habitatge va ser inferior a què registraven a el tancament del primer trimestre, quan es va decretar l'estat d'alarma. Els majors ajustos durant la crisi, per sobre de el 8%, es van registrar a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó.





En taxa interanual, Balears i Canàries (+ 0,4%) i el Principat d'Astúries (+3,0%) van ser les úniques regions que van mantenir increments en taxa interanual. Els majors descensos en els últims dotze mesos es van localitzar a la Rioja, Extremadura i Andalusia, amb caigudes superiors a el 5%.





L'ajust sofert en els últims mesos ha situat el preu mitjà a Castella i Lleó, Extremadura i Galícia en el seu nivell mínim des que esclatés la crisi financera el 2008. En l'extrem contrari, la Comunitat de Madrid va mantenir un valor mig un 36,5% superior al mínim que va marcar durant la crisi financera.





A Catalunya, per la seva banda, l'augment des del seu mínim va aconseguir el 28% i el 24,7% a Navarra.





"Les diferents xifres regionals comparteixen el signe negatiu en les seves taxes de variació respecte a el primer trimestre del l'any i són majoritaris els descensos interanuals. El fet que aquests descensos siguin la tònica actual, més enllà de les diferents xifres registrades, apunta el començament de una nova tendència que, en els pròxims mesos, podrà evidenciar la intensitat de l'ajust i la possible heterogeneïtat geogràfica que es produeixi ", ha ressaltat el director de Servei d'Estudis de Caixa Rafael Gil.





Segons Tinsa, mercats de l'interior peninsular són els que més han acusat l'ajust de valors durant en els sis mesos de crisi sanitària.





Així, setembre es va caracteritzar per una tendència d'ajust de preus, després d'un agost relativament estable. Malgrat això, encara 13 províncies i 18 capitals mantenen preus superiors als que tenien fa un any.





Les capitals de l'interior peninsular van concentrar els descensos més significatius durant la crisi sanitària i nou ciutats van mostrar descensos superiors al 10% des del primer trimestre d'aquest any, destacant Orense, Zamora i Valladolid amb els ajustos més intensos. Entre les cinc majors capitals espanyoles, Saragossa és la que més ha vist reduït el seu valor mitjà des del primer trimestre del l'any (-7,9%).





A Barcelona, per la seva banda, l'ajust des del començament de la crisi sanitària és del 4,3% (-4,7% interanual), mentre que a Madrid el valor s'ha reduït un 5,8% des del primer trimestre del l' any i un 3,6% en taxa interanual.





Madrid no registrava caigudes interanuals en el preu mitjà de l'habitatge nou i usat des del primer trimestre del 2015, a el temps que a Barcelona els descensos interanuals van començar fa ja un any, al tercer trimestre del 2019.